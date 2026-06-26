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निर्मला सप्रे मामले में एमपी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जानिए क्या बोले उमंग सिंघार?

MLA Nirmala Sapre Case: बीना विधायक निर्मला सप्रे मामले में हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है. उमंग सिंघार ने भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग दोहराई.

Written ByAnil NagarEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:48 PM IST
निर्मला सप्रे मामले में एमपी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जानिए क्या बोले उमंग सिंघार?
Image Credit: MP Politics NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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