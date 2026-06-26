/निर्मला सप्रे मामले में एमपी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जानिए क्या बोले उमंग सिंघार?

राज्य चुनें
MP Politics News: मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है. वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 'निर्मला सप्रे मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी. सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने अपने पक्ष में सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए थे. विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए. कांग्रेस का कहना है कि अब इस विवाद का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से मांगा जाएगा.
दरअसल, कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट का रुख किया था. इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने की. अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं. संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए फिलहाल न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.
जानिए क्या है निर्मला सप्रे मामला
यह पूरा विवाद सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे से जुड़ा है. कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच साझा करने के बाद वह भाजपा के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आईं. पार्टी का दावा है कि उन्होंने बीजेपी का साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया. इसी आधार पर कांग्रेस ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने और दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाई थी.
2 साल बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं
याचिका में यह भी कहा गया था कि 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था. कांग्रेस का तर्क था कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट समयबद्ध सुनवाई पर जोर दे चुका है, लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. इसी देरी को आधार बनाकर हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी, ताकि विधानसभा अध्यक्ष को जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए जा सकें.
विधायक निर्मला सप्रे ने क्या कहा?
दूसरी तरफ विधायक निर्मला सप्रे ने अदालत में स्पष्ट किया कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, लेकिन वह भाजपा में शामिल नहीं हुई हैं. उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से कानूनी विवाद में घसीटा जा रहा है. वहीं सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि विधानसभा अध्यक्ष संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर चुके हैं और प्रक्रिया जारी है. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!