/निर्मला सप्रे मामले में एमपी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जानिए क्या बोले उमंग सिंघार?

MP Politics News: मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है. वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 'निर्मला सप्रे मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी. सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने अपने पक्ष में सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए थे. विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए. कांग्रेस का कहना है कि अब इस विवाद का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से मांगा जाएगा.