शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी

BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ और वरिष्ठ संगठनात्मक नेता रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है. संगठन में इन दोनों नेताओं को समर्पित और अनुभवी माना जाता है. पार्टी नेताओं का कहना है कि दोनों उम्मीदवारों ने लंबे समय से संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बीच BJP संगठन ने राज्य नेतृत्व की एकजुटता दिखाने की भी तैयारी की है. नामांकन दाखिल करने के दौरान बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है. चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी.