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Rajya Sabha Election: तरुण चुघ-रजनीश अग्रवाल दाखिल करेंगे नामांकन, बुलाई विधायकों की बैठक, 18 को होगी वोटिंग

Mp rajya sabha election 2026: मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल आज नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायकों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मुख्य रूप से शामिल होंगे.

Written ByPooja
Published: Jun 06, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:23 AM IST
Rajya Sabha Election: तरुण चुघ-रजनीश अग्रवाल दाखिल करेंगे नामांकन, बुलाई विधायकों की बैठक, 18 को होगी वोटिंग
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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