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Mp rajya sabha election 2026: मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. नामांकन प्रक्रिया से पहले दोनों नेता भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे. इसके बाद प्रत्याशी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे.
नामांकन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. मुख्यामंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हमेंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित कोर कमेटी के सदस्य एवं अन्य प्रमुख पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे. पार्टी नेतृत्व की मौजूदगी में दोनों प्रत्याशी विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे.भाजपा ने इस पूरे कार्यक्रम को भव्य और संगठित तरीके से आयोजित करने की तैयारी की है.
नामांकन पहले होगा खास कार्यक्रम
नॉमिनेशन फाइल करने से पहले BJP के भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक खास कार्यक्रम होगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी के संस्थापक नेताओं की मूर्तियों पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद सभी नेता राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ विधानसभा जाएंगे.
शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ और वरिष्ठ संगठनात्मक नेता रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है. संगठन में इन दोनों नेताओं को समर्पित और अनुभवी माना जाता है. पार्टी नेताओं का कहना है कि दोनों उम्मीदवारों ने लंबे समय से संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बीच BJP संगठन ने राज्य नेतृत्व की एकजुटता दिखाने की भी तैयारी की है. नामांकन दाखिल करने के दौरान बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है. चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी.
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