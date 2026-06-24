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CM मोहन यादव पर आरोपों को BJP ने नकारा, हेमंत खंडेलवाल बोले- तथ्य पूरी तरह गलत, कांग्रेस के षडयंत्र को माफ नहीं करेगी जनता

मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 24, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:53 AM IST
CM मोहन यादव पर आरोपों को BJP ने नकारा, हेमंत खंडेलवाल बोले- तथ्य पूरी तरह गलत, कांग्रेस के षडयंत्र को माफ नहीं करेगी जनता

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