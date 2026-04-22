विधायक प्रीतम लोधी को मिला नोटिस, BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 3 दिन में मांगा जवाब

MP Politics: शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पुलिस अफसर पर टिप्पणी करने के बाद से वह चर्चा में बने हुए हैं. अब बीजेपी ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक प्रीतम लोधी को नोटिस जारी करके इस मामले में तीन दिन में जवाब देने के लिए कहा है. बता दें कि शिवपुरी जिले के करैरा कस्बे में विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश कीर से एक्सीडेंट हुआ था. जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी. वही इस मामले में विधायक ने पुलिस अफसर पर टिप्पणी की थी. जिसके बाद आईपीएस संगठन ने विरोध जताया था.

प्रीतम लोधी से तीन दिन में मांगा जवाब

बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी से भाजपा अध्यक्ष ने तीन दिन में जवाब मांगा है. उन्होंने नोटिस में लिखा विगत दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया है वह अत्यंत आपत्तिजनक है. आपके द्वारा किया गया आचरण पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है. ऐसे में 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दीजिए. नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, प्रीतम लोधी की तरफ से की गई टिप्पणी का मामला भाजपा आलाकमान तक पहुंच गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी से इसकी रिपोर्ट मांगी है. जिसके बाद ही विधायक को नोटिस जारी किया गया है.

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क्या है प्रीतम लोधी का मामला

बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने एसडीओपी आयुष जाखड़ को विवादित टिप्पणी की थी. उनका एक वीडियो सामने आया था. जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं 'करैरा तेरे डेडी का नहीं है, मेरा बेटा करैरा आएगा और चुनाव भी लड़ेगा. करैरा के एसडीओपी के बंगले को 10 हजार लोगों को ले जाकर गोबर से भरवा देंगे. पहले मुक्का पहले ढाई किलो का था, अब यह ढाई सौ किलो का हो गया है.' विधायक प्रीतम लोधी की इस टिप्पणी के बाद मामला गर्मा गया था.

भाजपा विधायक की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में आईपीएस एसोसिएशन भी एक्टिव हो गया और एसोसिएशन की तरफ से मामले में नाराजगी जताई गई थी. जबकि सख्त कार्रवाई की मांग की है. एसोसिएशन ने पत्र लिखकर विधायक की कड़े शब्दों में निंदा की थी. जिसके बाद भाजपा ने अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है.

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