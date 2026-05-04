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पश्चिम बंगाल में भाजपा को बढ़त, भोपाल बीजेपी कार्यालय में हेमंत खंडेलवाल ने बांटी झालमुड़ी

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करती नजर आ रही है. भाजपा की जीत का जश्न भोपाल स्थिति बीजेपी कार्यालय में भी मनाया जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 04, 2026, 02:39 PM IST
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हेमंत खंडेलवाल ने बांटी झालमुड़ी
हेमंत खंडेलवाल ने बांटी झालमुड़ी

Hemant Khandelwal: पांच राज्यों के चुनाव नतीजों में बीजेपी पश्चिम बंगाल और असम में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है. असम भाजपा हैट्रिक लगा रही है. जबकि  पश्चिम बंगाल में भाजपा पहली बार सरकार बनाती दिख रही है. वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए की वापसी हो रही है. ऐसे में बीजेपी शासित अन्य राज्यों में पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है. भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी खिलाई है और जीत जश्न मनाया. 

हेमंत खंडेलवाल ने बांटी झालमुड़ी 

भोपाल स्थिति बीजेपी दफ्तर में हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी बांटी और पार्टी की जीत का जश्न मनाया. उन्होंने भाजपा की जीत पर कहा कि पश्चिम बंगाल का रिजल्ट बता रहा है प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास और उनकी गारंटी है. हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर जनता ने मुहर लगा दी है. असम और पुडुचेरी में भी हम अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में सफल रही है. यह मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और इंडी गठबंधन की हार है. राहुल गांधी विदेश में है जो राजनीति को लेकर उनकी अरुचि को बता रही है.'

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हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पिछले चुनावों में वह पश्चिम बंगाल में दो महीने तक रहे थे. बीजेपी ने बंगाल में अपना वातावरण बनाया है. मेरा बंगाल से पारिवारिक नाता है, इसलिए झालमुड़ी मेरे लिए नई नहीं है. क्योंकि मेरी शादी कोलकाता में हुई थी, बंगाल में मेरी ससुराल है. इसलिए जश्न के लिए पटाखे भी मंगा लिए गए हमारे बड़े नेताओं के मार्गदर्शन मेहनत की जीत है. 

एमपी से प्रचार में गए थे भाजपा नेता 

मध्य प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने पांच राज्यों में प्रचार का जिम्मा संभाला था. पश्चिम बंगाल में खुद सीएम मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत कई नेताओं ने लंबे समय तक डेरा जमाया था. इसी तरह से असम, केरल और तमिलनाडू में भी भाजपाई नेताओं ने जमकर प्रचार किया था. यही वजह है कि भाजपा की जीत के बाद भोपाल में भी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल के नतीजों से खुश हुए कैलाश विजयवर्गीय, कहा-मुझे आज बहुत प्रसन्नता है 

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