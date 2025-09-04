संपत्ति 2,96,08,31,000 रुपये, कोई क्रिमिनल केस नहीं... नहीं लेते सरकारी सुविधा और सैलरी; ऐसा है BJP विधायक का साम्राज्य

BJP MLA Chetanya Kashyap Net Worth: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से विधायक संजय पाठक इन दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा द्वारा किए गए खुलासे को लेकर चर्चा में हैं और जब भी उनकी बात आती है तो उनकी संपत्ति की चर्चा जरूर होती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि 242 करोड़ की संपत्ति वाले संजय पाठक मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक नहीं हैं, जबकि उनसे आगे रतलाम सीट से विधायक चैतन्य कश्यप है, जिनकी कुल संपत्ति 296 करोड़ रुपये है. जबकि, चैतन्य कश्यप ना कोई सरकारी सुविधा लेते हैं और ना ही विधायक के रूप में मिलने वाली सैलरी लेते हैं. वो विधायक को मिलने वाले अन्य भी नहीं लेते हैं.

संपत्ति 296 करोड़, क्रिमिनल केस नहीं...

चैतन्य कश्यप रतलाम सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे है. वो लगातार तीन बार से इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,96,08,31,000 रुपये बताई थी. हालांकि, उनके ऊपर 20.17 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. चुनावी एफिडेविट के अनुसार, साल 2022-23 में उनकी कमाई 37.51 लाख रुपये और उनकी पत्नी की कमाई 68.71, जबकि परिवार की कमाई 19.96 लाख रुपये थी.

सबसे खास बात है कि चैतन्य कश्यप के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है. साल 2023 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है. चैतन्य कश्यप ने 12वीं तक की पढ़ाई की है. साल 1976 में उन्होंने उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेकेंड ईयर की परीक्षा पास की थी, लेकिन इसके आगे की पढ़ाई नहीं की.

चैतन्य कश्यप लगातार 3 बार से जीत रहे हैं चुनाव

चैतन्य कश्यप लंबे समय से बीजेपी में हैं और 2002 से लेकर 2013 तक संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं. इस दौरान उन्होंने एनजीओ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी प्रदेश के कोषाध्यक्ष का पद संभाला था. साल 2013 में पार्टी ने उन्हें रतलाम सीट से टिकट दिया था और उन्होंने जीत हासिल की थी. इसके बाद वो साल 2018 और 2023 में भी रतलाम सीट से चुनाव जीत चुके हैं.

नहीं लेते सरकारी सुविधा और सैलरी, फिर कैसे करते है कमाई

चैतन्य कश्यप विधायक के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अलावा सैलरी और अन्य भत्ते नहीं लेते हैं. अपने पिछले 2 कार्यकालों में भी उन्होंने कोई सुविधा नहीं ली थी. चुनावी हलफनामे के अनुसार, चैतन्य कश्यप कश्‍यप स्‍वीटनर्स में एडवाइजर हैं, जो उनकी फैमिली बिजनेस का हिस्सा है, उन्होंने अपनी कमाई 37.51 लाख रुपये बताई थी. चैतन्‍य कश्‍यप का धार जिले में कश्‍यप स्‍वीटनर्स नाम का बिजेस है. इनकी महाराष्ट्र में 2 फैक्ट्रियां हैं, जिसका कामकाज उनका बेटा देखत है. इसके अलावा कश्‍यप विद्यापीठ नाम का एक स्‍कूल भी है.

CM मोहन यादव के कैबिनेट में हैं मंत्री

मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक और तीन बार से लगातार रतलाम विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहे चैतन्य कश्यप को मध्‍य प्रदेश कैबिनेट में जगह मिली हुई है. चैतन्य कश्यप फिलहाल सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय संभाल रहे हैं.