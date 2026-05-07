बीजेपी MLA ने MP महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भेजा 10 करोड़ मानहानि का नोटिस, लगाए थे गंभीर आरोप

Chintamani Malviya Defamation Notice Reena Borasi: रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने एमपी में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी को मानहानि का नोटिस भेजा है. भाजपा विधायक ने अपने वकील के माध्यम से रीना बोरासी को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है. बता दें कि रीना बोरासी ने मीडिया में पिछले दिनों चिंतामणि मालवीय को लेकर बयान दिए थे. जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक पर यौन शोषण और अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद यह मामला गर्मा गया है. इन्हीं बयानों को लेकर अब मानहानि का नोटिस दिया गया है.

राज्यपाल से मिली थी रीना बोरासी

चिंतामणि मालवीय और रीना बोरासी के बीच सियासी विवाद अब गर्माता जा रहा है. कुछ दिनों पहले रीना बोरासी ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की थी. जिसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने विधायक पर एक महिला के साथ अत्याचार करने और योन शोषण करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को सबूत देने की बात कही थी. रीना बोरासी ने विधायक पर जमीन कब्जा करने और गुंडागर्दी करने की बात भी कही थी. जिसके बाद से यह मामला चर्चा में आया था.

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अब चिंतामणि मालवीय ने भेजा नोटिस

रीना बोरासी के आरोपों पर बीजेपी विधायक ने मानहानि का नोटिस भेजा है. जिसमें उनका कहना है कि वह एक उच्च शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है. लेकिन रीना बोरासी ने बिना किसी ठोस प्रमाण और चुनावी रंजिश के चलते यह राजनीतिक द्वेष वाले आरोप लगाए हैं. इस तरह के आरोपों से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है. विधायक ने कहा कि एक निजी चैनल को इंटरव्यू देकर रीना बोरासी ने जो आरोप लगाए हैं, वह षड्यंत्र का हिस्सा है.

बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय की तरफ से दिए गए नोटिस में रीना बोरासी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है. इतने दिनों में उन्हें सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी. अगर वह ऐसा नहीं करती है तो फिर उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का मामला होगा.

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