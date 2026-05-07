Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3208023
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

बीजेपी MLA ने MP महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भेजा 10 करोड़ मानहानि का नोटिस, लगाए थे गंभीर आरोप

MP Politics: बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी को मानहानि का नोटिस भेजा है. उन्होंने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 07, 2026, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश की राजनीतिक खबरें
मध्य प्रदेश की राजनीतिक खबरें

Chintamani Malviya Defamation Notice Reena Borasi: रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने एमपी में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी को मानहानि का नोटिस भेजा है. भाजपा विधायक ने अपने वकील के माध्यम से रीना बोरासी को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है. बता दें कि रीना बोरासी ने मीडिया में पिछले दिनों चिंतामणि मालवीय को लेकर बयान दिए थे. जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक पर यौन शोषण और अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद यह मामला गर्मा गया है. इन्हीं बयानों को लेकर अब मानहानि का नोटिस दिया गया है. 

राज्यपाल से मिली थी रीना बोरासी

चिंतामणि मालवीय और रीना बोरासी के बीच सियासी विवाद अब गर्माता जा रहा है. कुछ दिनों पहले रीना बोरासी ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की थी. जिसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने विधायक पर एक महिला के साथ अत्याचार करने और योन शोषण करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को सबूत देने की बात कही थी. रीना बोरासी ने विधायक पर जमीन कब्जा करने और गुंडागर्दी करने की बात भी कही थी. जिसके बाद से यह मामला चर्चा में आया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब चिंतामणि मालवीय ने भेजा नोटिस

रीना बोरासी के आरोपों पर बीजेपी विधायक ने मानहानि का नोटिस भेजा है. जिसमें उनका कहना है कि वह एक उच्च शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है. लेकिन रीना बोरासी ने बिना किसी ठोस प्रमाण और चुनावी रंजिश के चलते यह राजनीतिक द्वेष वाले आरोप लगाए हैं. इस तरह के आरोपों से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है. विधायक ने कहा कि एक निजी चैनल को इंटरव्यू देकर रीना बोरासी ने जो आरोप लगाए हैं, वह षड्यंत्र का हिस्सा है. 

बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय की तरफ से दिए गए नोटिस में रीना बोरासी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है. इतने दिनों में उन्हें सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी. अगर वह ऐसा नहीं करती है तो फिर उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का मामला होगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा बंद

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bjp mla chintamani malviyareena borasi

Trending news

Mandsaur News
पति ने बुक किया होटल, पत्नी को छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहा था समय, फिर आधी रात...
Mohan Yadav
कैसे बदल रहा मध्य प्रदेश? सोमनाथ यात्रा को रवाना करते हुए मोहन यादव ने बताई अहम बात
Mohan Yadav
10वीं-12वीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा शुरू, मोहन यादव ने पैरेंट्स से की ये बड़ी अपील
Mohan Yadav
64 किसानों को मिलेंगे लगभग एक करोड़ रुपये, CM मोहन यादव बोले- उपज का एक-एक दाना कीमती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल से रवाना हुई पहली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, CM मोहन ने दिखाई हरी झंडी, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में गेहूं खरीदी पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 747 KM लंबा नेशनल हाइवे होगा बंद
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट
Alirajpur
जिंदा हूं कलेक्टर साहब.. फाइलों में दफन टीचर की कहानी, जगह दे रहा जिंदा होने के सबूत
jabalpur news
लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल!
Mohan Yadav
बुरहानपुर में मोहन यादव का बड़ा ऐलान, व्यापारियों से किया संवाद;इन बातों पर दिया जोर