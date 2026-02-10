Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3104260
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

BJP के सबसे सीनियर MLA के बयान से हलचल, कहा-दिग्विजय सिंह ने दिया था कांग्रेस में आने का ऑफर

Gopal Bhargava Statement: बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें  कभी कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक का बड़ा बयान
बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक का बड़ा बयान

MP Politics News: अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव का एक बयान फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बना हुआ है. उन्होंने अपनी गृह विधानसभा रहली में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने लंबे राजनीतिक सफर को लेकर कई बातें कही. इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठा की बात करते हुए कहा कि कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेक में आने का ऑफर दिया था, लेकिन हमने कह दिया था कि मैं टिकाऊं हूं बिकाऊ नहीं. गोपाल भार्गव के इस बयान को राजनीतिक जानकार वर्तमान के राजनीतिक हालातों से भी जोड़कर देख रहे हैं. 

गोपाल भार्गव बोले-मैं टिकाऊं, बिकाऊं नहीं 

गोपाल भार्गव ने कहा 'राजनीति में उपेक्षा किसी भी व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है, कई बार सरकार में बात नहीं सुनी जाती तो भी मन टूट जाता है. उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने तो 20 साल संघर्ष किया है, अपनी मांगे रखता रहा, जूझता रहा. लेकिन जब सरकार नहीं मानती तो मन टूट जाता है. मैंने 20 साल मन को बांधे रखा, उस दौरान कई मंत्री यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि गोपालजी बीजेपी में क्या रखा है, कुछ नहीं है, आप तो हमारे पास आ जाओ, मैं आपको किसी अच्छे विभाग का मंत्री बना दूंगा, लेकिन तब मैंने भी कहा दिया था कि  राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल टिकाऊ है बिकाऊ नहीं है. मैं 20 साल विपक्ष में रहा, लेकिन यहां तो लोग 20 महीने में पलटी मार जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP विधानसभा में चीफ व्हिप नियुक्त करने की तैयारी में भाजपा, ये सीनियर विधायक दावेदार

जनता ने मेरा साथ दिया 

गोपाल भार्गव ने कहा 'हमने उस दौरान बहुत कोशिश की है, जब हमारी सरकार आएंगी तो हमने अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे, इस दौरान जनता ने भी मेरा पूरा साथ दिया है, आज जनता के साथ होने से ही क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं.' गोपाल भार्गव का यह बयान अहम माना जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक तरह से उन्होंने न केवल अपनी पीड़ा जाहिर की है, साथ ही यह भी बताया है कि वह पार्टी के प्रति हमेशा वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक ईमानदारी से काम करते रहे हैं. 

गोपाल भार्गव रिकॉर्ड 9वीं बार विधायक 

गोपाल भार्गव वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं, वह सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से लगातार 9वीं बार 2023 में विधायक चुने गए थे. वह 2003 से 2013 तक लगातार अलग-अलग विभागों के मंत्री रहे, जबकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, इसके अलावा 2023 तक वह फिर से मंत्री रहे हैं, लेकिन नई सरकार में उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है. बीजेपी में गोपाल भार्गव के प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक पकड़ को अहम माना जाता है. ऐसे में उनका यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. 

ये भी पढ़ेंः MP में निगम-मंडलों की नियुक्तियों पर हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान, खत्म होगा इंतजार ?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gopal bhargava statementmp politics news

Trending news

mp news
MP में इस दिन से शुरू होगी जनगणना, ऐप से दर्ज होगा डेटा, पहले घरों की गिनती; फिर..
gwalior news
डबरा में बनकर तैयार हुआ MP का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर, जानें इसकी खासियत
Singrauli news
कागजों में 'स्वर्गीय' हुआ पति! पत्नी ले रही विधवा पेंशन, शख्स बोला- मैं जिंदा हूं..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पढ़ें 10 फरवरी की खबरें
indore news
मकान सील करने पहुंची थी टीम, नहीं मिली 1 दिन की मोहलत, व्यक्ति ने खुद को मारी गोली
ujjain news
एक धमाका और सब कुछ स्वाहा! फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से 4 घरों में लगी भीषण आग...
cm mohan yadav
दिल जीत लेगा CM का यह अंदाज! अभिभावक बनकर छात्रों को दिया जीत का मंत्र...
Prahlad Singh Patel
प्रहलाद पटेल का ऐलान- जब बाल या बंधुआ मजदूरी का मामला नहीं मिलेगा, तब जश्न मनाएंगे
amit shah
बस्तर की पहचान बारूद नहीं, समृद्ध संस्कृति और विरासत है... बस्तर पंडुम में बोले शाह
balaghat news
डेडलाइन से पहले ही नक्सल मुक्त हुआ MP का यह जिला! पहली बार होगी कैबिनेट बैठक...