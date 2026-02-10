BJP के सबसे सीनियर MLA के बयान से हलचल, कहा-दिग्विजय सिंह ने दिया था कांग्रेस में आने का ऑफर

MP Politics News: अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव का एक बयान फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बना हुआ है. उन्होंने अपनी गृह विधानसभा रहली में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने लंबे राजनीतिक सफर को लेकर कई बातें कही. इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठा की बात करते हुए कहा कि कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेक में आने का ऑफर दिया था, लेकिन हमने कह दिया था कि मैं टिकाऊं हूं बिकाऊ नहीं. गोपाल भार्गव के इस बयान को राजनीतिक जानकार वर्तमान के राजनीतिक हालातों से भी जोड़कर देख रहे हैं.

गोपाल भार्गव बोले-मैं टिकाऊं, बिकाऊं नहीं

गोपाल भार्गव ने कहा 'राजनीति में उपेक्षा किसी भी व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है, कई बार सरकार में बात नहीं सुनी जाती तो भी मन टूट जाता है. उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने तो 20 साल संघर्ष किया है, अपनी मांगे रखता रहा, जूझता रहा. लेकिन जब सरकार नहीं मानती तो मन टूट जाता है. मैंने 20 साल मन को बांधे रखा, उस दौरान कई मंत्री यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि गोपालजी बीजेपी में क्या रखा है, कुछ नहीं है, आप तो हमारे पास आ जाओ, मैं आपको किसी अच्छे विभाग का मंत्री बना दूंगा, लेकिन तब मैंने भी कहा दिया था कि राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल टिकाऊ है बिकाऊ नहीं है. मैं 20 साल विपक्ष में रहा, लेकिन यहां तो लोग 20 महीने में पलटी मार जाते हैं.

जनता ने मेरा साथ दिया

गोपाल भार्गव ने कहा 'हमने उस दौरान बहुत कोशिश की है, जब हमारी सरकार आएंगी तो हमने अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे, इस दौरान जनता ने भी मेरा पूरा साथ दिया है, आज जनता के साथ होने से ही क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं.' गोपाल भार्गव का यह बयान अहम माना जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक तरह से उन्होंने न केवल अपनी पीड़ा जाहिर की है, साथ ही यह भी बताया है कि वह पार्टी के प्रति हमेशा वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक ईमानदारी से काम करते रहे हैं.

गोपाल भार्गव रिकॉर्ड 9वीं बार विधायक

गोपाल भार्गव वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं, वह सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से लगातार 9वीं बार 2023 में विधायक चुने गए थे. वह 2003 से 2013 तक लगातार अलग-अलग विभागों के मंत्री रहे, जबकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, इसके अलावा 2023 तक वह फिर से मंत्री रहे हैं, लेकिन नई सरकार में उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है. बीजेपी में गोपाल भार्गव के प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक पकड़ को अहम माना जाता है. ऐसे में उनका यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

