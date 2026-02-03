Advertisement
मंच पर बैठे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी MLA ने लिया कमलनाथ का नाम, कहा-महाराज दीजिए सौगात

Jyotiraditya Scindia: अशोकनगर जिले में बीजेपी एक विधायक ने कमलनाथ का नाम लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई मांग की है. जिसके बाद से यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:55 PM IST
ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी विधायक की नई मांग
ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी विधायक की नई मांग

MP Politics News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले के दौरे पर थे. जहां कुछ ऐसा हुआ जो फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा में बना हुआ है. हुआ यूं कि सिंधिया एक कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए थे, तभी चंदेरी से बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी बोलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम लेते हुए कुछ ऐसा कहा जो फिलहाल सियासी चर्चा का विषय बन गया है. 

ट्रेन चलाने की मांग

दरअसल, बीजेपी विधायक जगन्नाथ रघुवंशी ने दिल्ली से ट्रेन चलाने की मांग की है. जिस पर उन्होंने कहा 'कमलनाथ जब केंद्र में मंत्री रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने एक ट्रेन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए चलाई थी, जो पाताल लोक एक्सप्रेस है. तो महाराज साहब मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने क्षेत्र के लोगों को आप भी दिल्ली तक ट्रेन चलाए. आपके क्षेत्र के लोगो के लिए, जिस तरह आज आप जनता की सेवा करने आए हैं, उसी तरह बड़ा हृदय दिखा कर इस जिले वासियों को एक सौगाद दे दें यही मेरी प्रार्थना है.'  

बीजेपी विधायक ने कहा कि महाराज मेरी तो आप से प्रार्थना है कि अशोकनगर आपका संसदीय क्षेत्र हैं, इसलिए चाहे मुंगावली हो या फिर अशोकनगर एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलवा दीजिए, जो गुना और शिवपुरी पर से होते हुए दिल्ली तक जाए तो यह एक बड़ी सौगात होगी. जिस तरह से आप बुजुर्गों की सेवा के लिए आप यहां आए हैं, उसी भाव के साथ इस मांग को भी पूरा कीजिए. 

अशोकनगर के दौरे पर हैं सिंधिया 

केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल तीन दिन के अशोकनगर दौरे पर हैं, जहां वह अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं. जब वह अशोकनगर जिले में दिव्यांग जनों के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तभी उन्होंने यह बात कही थी. 

अशोकनगर से नीरज जैन की रिपोर्ट

