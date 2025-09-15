सालाना कमाई 15 लाख, संपत्ति 24,92,83,823 रुपये... BJP विधायक की प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा
सालाना कमाई 15 लाख, संपत्ति 24,92,83,823 रुपये... BJP विधायक की प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा

BJP MLA Mohan Singh Rathore Property: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की भितरवार विधानसभा सीट से विधायक मोहन सिंह राठौड़ राज्य के सबसे अमीर एमएलए में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 24.92 करोड़ रुपये है. मोहन सिंह राठौड़ सिर्फ 12वीं पास हैं और पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:11 PM IST
सालाना कमाई 15 लाख, संपत्ति 24,92,83,823 रुपये... BJP विधायक की प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा

BJP MLA Mohan Singh Rathore Net Worth: मध्य प्रदेश को एक गरीब राज्य माना जाता है, लेकिन राज्य में करोड़पति विधायकों की लिस्ट काफी लंबी है और विधायकों की संपत्ति का ग्राफ चौंकाने वाला है. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको बीजेपी विधायक मोहन सिंह राठौड़ की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 24.92 करोड़ रुपये के मालिक हैं, जबकि उनके ऊपर 1.62 करोड़ रुपये का कर्ज है. मोहन पटेल सिर्फ 12वीं पास हैं और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है.

ग्रेजुएशन में लिया था एडमिशन, लेकिन पूरी नहीं की पढ़ाई

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में मोहन सिंह राठौड़ ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं बताई थी. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. चुनावी हलफनामे के अनुसार, मोहन सिंह राठौड़ ने 1973 में ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की है. उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है.

सालाना कमाई 15 लाख, संपत्ति 24,92,83,823 रुपये...

एफिडेविट के अनुसार, मोहन सिंह राठौड़ की कुल संपत्ति 24,92,83,823 रुपये है, जिसमें से उनकी संपत्ति 8.82 करोड़ और उनकी पत्नी की संपत्ति 15.95 करोड़ रुपये है. मोहन सिंह राठौड़ के ऊपर 1.36 करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि उनकी पत्नी के ऊपर 24.14 लाख रुपये का लोन है. मोहन सिंह राठौड़ ने अपना और पत्नी दोनों का प्रोफेशन बिजनेस बताया था और इनकम की बात करें तो साल 2022-23 में मोहन सिंह की कमाई 7.49 लाख रुपये थी, जबकि उनकी पत्नी की कमाई 8.28 लाख रुपये थी.

जमीन की बात करें तो मोहन सिंह राठौड़ के नाम पर ग्वालियर के अलग-अलग इलाकों में 8 खेतीहर जमीनें हैं, जिसकी कीमत उन्होंने 2.9 करोड़ रुपये है. वहीं, उनकी पत्नी के नाम 6 खेतीहर जमीन है, जिसकी कीमत 9.95 करोड़ रुपये है. इसके अलावा मोहन सिंह के नाम 2.46 करोड़ रुपये का 5 नॉन-एग्रीकल्चर लैंड और उनकी पत्नी के नाम 2.9 करोड़ रुपये का 5 नॉन-एग्रीकल्चर लैंड है. इसके साथ ही कपल के पास 53 लाख रुपये की तीन कमर्शियल बिल्डिंग और 3.85 करोड़ रुपये की 8 रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है.

मोहन सिंह के पास कोई कार नहीं, पत्नी के पास स्कॉर्पियो...

मोहन सिंह राठौड़ के पास कोई कार नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर एक स्कॉर्पियो कार है, जिसकी कीमत उन्होंने 12.22 लाख रुपये बताई थी. मोहन सिंह के बाद 250 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत उन्होंने 15 लाख रुपये बताई थी और पत्ती के पास 30 लाख रुपये का 500 ग्राम सोना है. इसके अलावा कपल के पास 85000 रुपये की 1250 ग्राम चांदी भी है. मोहन सिंह राठौड़ के पास 1.5 लाख रुपये की एक रायफल और 2 लाख रुपये की एक रिवॉल्वर है.

मोहन सिंह राठौड़ पहली बार पहुंचे हैं विधानसभा

मोहन सिंह राठौड़ पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ग्वालियर की भितरवार सीट से 3 बार के कांग्रेस विधायक लखन सिंह यादव को हराया था. परिसीमन के बाद साल 2008 में भितरवार विधानसभा सीट का गठन हुआ था और इसके बाद से लगातार तीन बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा. 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के लखन सिंह यादव ने भितरवार सीट से जीत दर्ज की थी.

