फूल सिंह बरैया पर भड़के BJP विधायक, अब चंबल में 'टकले' पर आई MP की सियासत

Phool Singh Baraiya Statement: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर बीजेपी नेता लगातार निशाना साध रहे हैं. अब बीजेपी के विधायक ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फूल सिंह बरैया के बयान पर अपनी राय दी. बीजेपी विधायक ने फूल सिंह बरैया को 'टकला' कहकर संबोधित किया, जबकि उन्होंने पिछोर के पूर्व कांग्रेस विधायक केपी सिंह कक्का का नाम लिए बिना उन पर भी टिप्पणी की है. जिससे अब इस मामले में चंबल में भी सियासत गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि यह तीनों नेता चंबल अंचल से ही आते हैं.

प्रीतम लोधी ने साधा निशाना

दरअसल, पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने फूल सिंह बरैया और पूर्व कांग्रेस विधायक केपी सिंह पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा दोनों नेता लाड़ली बहनों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे में चेतावनी देते हैं कि लाड़ली बहनों पर छींटाकशी बंद होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे लाड़ली बहनों को सशक्त करेंगे ताकि वे अच्छे जूते-चप्पल खरीदकर ऐसे लोगों का स्वागतकर सकें, चंबल के अंदर जो भी लाड़ली बहनों पर किसी भी तरह की छींटाकशी करेगा तो फिर उसका इसी तरह से स्वागत किया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो.'

ये भी पढ़ेंः फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर MP में मचा बवाल, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग

बीजेपी विधायक ने केपी सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने भी पिछली बार इसी तरह का विवादित बयान दिया था. ऐसे में इनका स्वागत कच्चे अंडों से भी होगा. इस तरह क बयानों को नहीं झेला जाएगा. बीजेपी विधायक के बयान के बाद शिवपुरी जिले में राजनीतिक पारा गर्मा गया है.

दिग्विजय सिंह ने किया था बचाव

फूल सिंह बरैया का बयान फिलहाल मध्य प्रदेश से लेकर अब दिल्ली तक चर्चा में है. खुद कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया के बयान पर उनका बचाव किया था, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यह बयान उनका खुद का नहीं है, बल्कि उन्होंने किताब में लिखी बात को दोहराया था. जिस पर बीजेपी के नेता लगातार अब दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साध रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः MP में फिर गर्माया सियासी पारा, फूलसिंह बरैया मामले में अब आया दिग्विजय सिंह का बयान

