Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3066478
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में BJP विधायक बोले, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना ही चाहिए, शादी में लेट हो रहे युवा

Rameshwar Sharma Big Statement: बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है, जिसके बाद उनका बयान जमकर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान

MP Politics News: अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सीनियर विधायक रामेश्वर शर्मा ने फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने हिंदुओं को तीन बच्चे करने की सलाह दी है, उनका कहना है कि छोटे परिवारों की वजह से कुटुंब के कुटुंब खत्म हो रहे हैं. ऐसे में रामेश्वर शर्मा का यह बयान फिलहाल एमपी के साथ-साथ देश की सियासत में भी चर्चा में आ गया है. 

हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए

रामेश्वर शर्मा से जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरसंघचालक के साथ-साथ यह सभी लोगों की चिंता है कि अब कुटुंब कम हो रहे हैं. इसलिए हर हिंदू को कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करना चाहिए, क्योंकि इससे बहन भाई होते हैं, वह बहन किसी की बहू बनती है, किसी की मामी बनती है, किसी की मौसी बनती है तो इससे परिवार बढ़ते हैं. ऐसे में हर हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करेगा तो इससे परिवार बढ़ा होगा, दूसरा यह कोई अपराध नहीं है, परिवारों को बनाए रखने के लिए यह करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

शादी में लेट हो रहे युवा 

बीजेपी विधायक ने कहा '5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे लोगों से अगर हिंदुस्तान को बचाकर रखना है तो हर हिंदू को 3 बच्चे करना ही चाहिए. उन्होंने युवाओं की शादी को लेकर भी बड़ा बयान दिया, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज के युवा शादी काफी लेट कर रहे हैं, जिससे कई परिवारों में बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे में युवाओं को इस तरह भी ध्यान देना चाहिए. परिवारों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस दिशा में काम किया जाए. बच्चे सुसंस्कृत रहें, उन्हें रोजगार मिले, इसकी भी चिन्ता करना चाहिए.'

बता दें कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पहले भी कई बार इसी मुद्दे पर बोल चुके हैं, जबकि अब उनका यह बयान फिर से एमपी की सियासत में चर्चा में बना हुआ है. रामेश्वर शर्मा हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर माने जाते हैं. 

ये भी पढ़ेंः एम्स भोपाल में बिना काटा-पीटी के होगा पोस्टमार्टम, 30 मिनट में खुलेगा मौत का राज

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rameshwar sharmarameshwar sharma big statement

Trending news

Madhya Pradesh Weather
बर्फीली हवा, कंबल में दुबके लोग, राहत की उम्मीद नहीं.. इस साल क्यों पड़ रही इतनी ठंड
sukma news
सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका: 64 लाख के इनामी 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर
raipur news
रायपुर में बड़ी ठगी, पहले दिए 30 हजार का प्रॉफिट, फिर 2 करोड़ लेकर फरार
bhopal news
एम्स भोपाल में बिना काटा-पीटी के होगा पोस्टमार्टम, 30 मिनट में खुलेगा मौत का राज
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैन! SUDA ने जारी की सख्त गाइडलाइंस
ujjain news
पतंग उत्सव को लेकर उज्जैन पुलिस की पहल, जानलेवा मांझे से बचाएगा एंटी डोर प्रोटेक्टर
mp news
एमपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 64 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें लिस्ट
chhattisgarh news
खेत से मटर तोड़ना मासूमों को पड़ा भारी, किसान ने बच्चों को रस्सी से बांधकर पीटा
mp news
वकील आत्महत्या मामला, मुरैना की महिला SI और कॉन्स्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज
betul news
दिल्ली पुलिस बनकर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23 लाख ठगे, 3 दिन तक बनाया बंधक