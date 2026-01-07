MP में BJP विधायक बोले, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना ही चाहिए, शादी में लेट हो रहे युवा

MP Politics News: अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सीनियर विधायक रामेश्वर शर्मा ने फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने हिंदुओं को तीन बच्चे करने की सलाह दी है, उनका कहना है कि छोटे परिवारों की वजह से कुटुंब के कुटुंब खत्म हो रहे हैं. ऐसे में रामेश्वर शर्मा का यह बयान फिलहाल एमपी के साथ-साथ देश की सियासत में भी चर्चा में आ गया है.

हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए

रामेश्वर शर्मा से जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरसंघचालक के साथ-साथ यह सभी लोगों की चिंता है कि अब कुटुंब कम हो रहे हैं. इसलिए हर हिंदू को कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करना चाहिए, क्योंकि इससे बहन भाई होते हैं, वह बहन किसी की बहू बनती है, किसी की मामी बनती है, किसी की मौसी बनती है तो इससे परिवार बढ़ते हैं. ऐसे में हर हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करेगा तो इससे परिवार बढ़ा होगा, दूसरा यह कोई अपराध नहीं है, परिवारों को बनाए रखने के लिए यह करना चाहिए.

शादी में लेट हो रहे युवा

बीजेपी विधायक ने कहा '5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे लोगों से अगर हिंदुस्तान को बचाकर रखना है तो हर हिंदू को 3 बच्चे करना ही चाहिए. उन्होंने युवाओं की शादी को लेकर भी बड़ा बयान दिया, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज के युवा शादी काफी लेट कर रहे हैं, जिससे कई परिवारों में बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे में युवाओं को इस तरह भी ध्यान देना चाहिए. परिवारों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस दिशा में काम किया जाए. बच्चे सुसंस्कृत रहें, उन्हें रोजगार मिले, इसकी भी चिन्ता करना चाहिए.'

बता दें कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पहले भी कई बार इसी मुद्दे पर बोल चुके हैं, जबकि अब उनका यह बयान फिर से एमपी की सियासत में चर्चा में बना हुआ है. रामेश्वर शर्मा हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर माने जाते हैं.

