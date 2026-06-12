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'यह पार्टी की चाल है...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर BJP MLA का कांग्रेस पर हमला

MP Political News: राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद भाजपा विधायक रीति पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस को दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताते हुए कहा कि वह अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पाती.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:12 PM IST
'यह पार्टी की चाल है...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर BJP MLA का कांग्रेस पर हमला
Image Credit: MP Rajya Sabha Election

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