'यह पार्टी की चाल है...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर BJP MLA का कांग्रेस पर हमला

'जनता को समझना चाहिए'

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता को यह समझना चाहिए कि जो दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदारी नहीं निभा सकता, वह जनता के हितों की भी रक्षा नहीं कर सकता. रीति पाठक ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह ऐसे दल से जुड़ी हैं, जिसने कार्यकर्ताओं को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है. उन्होंने कहा, 'मुझे गर्व है कि मैं ऐसे दल से जुड़ी हूं, जिसने कार्यकर्ताओं को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है. मीनाक्षी नटराजन जी के साथ उनकी पार्टी ने जो किया है, उससे मैं बेहद दुखी हूं.'