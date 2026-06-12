'यह पार्टी की चाल है...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर BJP MLA का कांग्रेस पर हमला

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MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद भाजपा की सीधी विधायक रीति पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. रीति पाठक ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है और पार्टी अपने ही नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ छल और धोखा करती है. हालांकि, उन्होंने एक बहन के नाते मीनाक्षी नटराजन के प्रति दुख भी व्यक्त किया.
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद रीति पाठक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह कांग्रेस की राजनीतिक कार्यशैली और उसकी आंतरिक व्यवस्था का परिणाम है. रीति पाठक के मुताबिक, कांग्रेस दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, जो अपने ही लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाती.
'असली चेहरा सामने आया'
रीति पाठक ने कहा, 'यह कांग्रेस पार्टी की चाल है. कांग्रेस दोहरे चेहरे के साथ काम करती है. उसका असली चेहरा सामने आ गया है. एक बहन के नाते मैं मीनाक्षी नटराजन जी के लिए दुख व्यक्त करती हूं. कांग्रेस अपने लोगों की सगी नहीं है. अपनों के साथ छल और धोखा करना उसके चरित्र में है.'
'जनता को समझना चाहिए'
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता को यह समझना चाहिए कि जो दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदारी नहीं निभा सकता, वह जनता के हितों की भी रक्षा नहीं कर सकता. रीति पाठक ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह ऐसे दल से जुड़ी हैं, जिसने कार्यकर्ताओं को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है. उन्होंने कहा, 'मुझे गर्व है कि मैं ऐसे दल से जुड़ी हूं, जिसने कार्यकर्ताओं को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है. मीनाक्षी नटराजन जी के साथ उनकी पार्टी ने जो किया है, उससे मैं बेहद दुखी हूं.'
राज्यसभा नामांकन विवाद
बहरहाल, राज्यसभा नामांकन विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी का विषय बन चुका है. एक ओर भाजपा कांग्रेस पर अपने ही नेताओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देने में जुटी है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक चर्चा का केंद्र बन सकता है.
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