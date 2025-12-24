BJP सांसद अधिकारियों के छूने लगे पैर, डेढ़ घंटे पहुंचे थे लेट, कहा-बेवकूफों की तरह इंतजार किया

Rajgarh News: राजगढ़ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यहां से स्थानीय बीजेपी सांसद उस वक्त चर्चा में आ गए, जब वह अधिकारियों के पैर छूने लगे. जिसका कारण अधिकारियों का कार्यक्रम में लेट पहुंचना था. बताया जा रहा है कि अधिकारी करीब डेढ़ घंटे की देरी से कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिससे सांसद नाराज हो गए और उन्होंने अधिकारियों के पैर छूकर अपना विरोध जताया, इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को फटकरा भी लगाई. उन्होंने कहा कि केवल इवेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है, जमीन पर भी काम दिखना चाहिए और होना चाहिए.

राजगढ़ के कुंडीबेह गांव का मामला

यह मामला राजगढ़ जिले के कुंडीबेह गांव का बताया जा रहा है. जहां जल अर्पण कार्यक्रम रखा गया था. यह गांव 24 घंटे नल से शुद्ध जल पाने वाला गांव है, जिसके लिए यहां कार्यक्रम आयोजित था. सांसद पहले पहुंच गए, लेकिन अधिकारी लेट पहुंचे, जिससे उन्हें लगभग डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा. ऐसे में जैसे ही अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने उनके पैर छूकर विरोध जताया. ऐसे में राजगढ़ जिले का यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

बीजेपी सांसद रोडमल नागर का कहना है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, उन्होंने अपना विरोध बल्कि जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट में चल रही देरी पर जताया था. क्योंकि 25 गांवों में 24 घंटे शुद्ध जल पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है. इस तरह के प्रोजेक्ट को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर ध्यान देने की जरुरत है. क्योंकि राजगढ़ जिले का कुंडीबेह गांव देशभर में पानी के मामले में बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है.

बताया जा रहा है कि दिल्ली से जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमलकिशोर सोम, जल निगम के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी के अलावा राजगढ़ जिले के अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में लेट पहुंचे थे, जबकि सांसद पहले ही पहुंच चुके थे. रोडमल नागर बीजेपी के सीनियर नेता हैं और वह लगातार तीन बार से राजगढ़ सीट से सांसद बन रहे हैं.

