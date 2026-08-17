BJP की नई टीम में MP का दबदबा, 6 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए कौन हैं लाल सिंह आर्य?

कौन हैं लाल सिंह आर्य?

दरअसल, लाल सिंह आर्य का जन्म 15 जून 1964 को भिंड में हुआ. उन्होंने पढ़ाई में बीए और एलएलबी की डिग्री ली है. बचपन से ही संघ और बीजेपी से जुड़ाव रहा. धीरे-धीरे गांव-कस्बे की राजनीति से आगे बढ़कर उन्होंने युवा मोर्चा और एससी मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली. सन 1998 में पहली बार गोहद की एससी सीट से विधायक बने. इसके बाद 2003 में फिर जीत दर्ज की. 2008 में हार मिली, लेकिन 2013 में उन्होंने वापसी करते हुए गोहद से दोबारा चुनाव जीत लिया.



तीन बार बने विधायक

बता दें कि 2013 में विधायक बनने के बाद लाल सिंह आर्य को मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया. उनके पास नर्मदा घाटी विकास, सामान्य प्रशासन, विमानन, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण जैसे विभाग रहे. इसके बाद संगठन में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई. साल 2020 से वे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. एक बार फिर से उन्होंने 2023 में गोहद से चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से हार गए. इसके बावजूद भी बीजेपी ने संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.