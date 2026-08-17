BJP की नई टीम में MP का दबदबा, 6 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए कौन हैं लाल सिंह आर्य?

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Who is Lal Singh Arya: भारतीय जनता पार्टी ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है. वसुंधरा राजे और राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि स्मृति ईरानी को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं मध्य प्रदेश के 6 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. इनमें लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री और कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है.
बता दें कि एमपी की राजनीति में लाल सिंह आर्य की पहचान बीजेपी के बड़े दलित नेताओं में होती है. भिंड जिले के गोहद से उन्होंने राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. लाल सिंह आर्य 2013 से 2018 तक विधायक भी रहे हैं. वहीं संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे लाल सिंह आर्य को 2020 से बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली हुई है. अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी में उनका कद और भी बढ़ गया है. इसके अलावा, विष्णु दत्त शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा अध्यक्ष और आशीष उषा अग्रवाल को मीडिया सह संयोजक बनाया गया है.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया जा रहा है। (1/2) pic.twitter.com/tcTJsJG0dc
— BJP (@BJP4India) August 17, 2026
कौन हैं लाल सिंह आर्य?
दरअसल, लाल सिंह आर्य का जन्म 15 जून 1964 को भिंड में हुआ. उन्होंने पढ़ाई में बीए और एलएलबी की डिग्री ली है. बचपन से ही संघ और बीजेपी से जुड़ाव रहा. धीरे-धीरे गांव-कस्बे की राजनीति से आगे बढ़कर उन्होंने युवा मोर्चा और एससी मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली. सन 1998 में पहली बार गोहद की एससी सीट से विधायक बने. इसके बाद 2003 में फिर जीत दर्ज की. 2008 में हार मिली, लेकिन 2013 में उन्होंने वापसी करते हुए गोहद से दोबारा चुनाव जीत लिया.
तीन बार बने विधायक
बता दें कि 2013 में विधायक बनने के बाद लाल सिंह आर्य को मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया. उनके पास नर्मदा घाटी विकास, सामान्य प्रशासन, विमानन, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण जैसे विभाग रहे. इसके बाद संगठन में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई. साल 2020 से वे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. एक बार फिर से उन्होंने 2023 में गोहद से चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से हार गए. इसके बावजूद भी बीजेपी ने संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.
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