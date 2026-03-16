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Kerala Assembly Elections 2026: MP के सांसद को BJP ने केरल से दिया टिकट, मोदी सरकार में हैं मंत्री

Who is George Kurian: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी एक बड़ा दांव खेला है. दरअसल, केरल बीजेपी का सबसे प्रमुख क्रिश्चियन चेहरा माने जाने वाले मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद जॉर्ज कुरियन को कंजिरापल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:17 PM IST
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Kerala Assembly Elections 2026
Kerala Assembly Elections 2026

Kerala Assembly Elections 2026: मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और मोदी सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन अब केरल के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं. दरअसल, बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुरियन को कंजिरापल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. बता दें कि जॉर्ज कुरियन का नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में तब आया था, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद जॉर्ज कुरियन को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया था. 

बता दें कि जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल 2 अपैल 2026 को समाप्त होने जा रहा है. उससे ठीक पहले बीजेपी ने उन्हें उनके गृह राज्य केरल में बड़ी जिम्मेदारी दी है. मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद होने के नाते लगातार प्रदेश की राजनीति और विकास कार्यों से जुड़े रहे. इस बार केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को कंजिरापल्ली विधानसभी से सीट से उतारकर बड़ा दांव खेला है. क्योंकि जॉर्ज कुरियन को केरल में बीजेपी का सबसे प्रमुख ईसाई चेहरा माना जाता है. मध्य प्रदेश से दिल्ली और अब दिल्ली से केरल के चुनावी मैदान तक का सफर पार्टी में बढ़ते कद की तरफ इशारा कर रहा है. 
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जॉर्ज कुरियन का राजनीतिक सफर
कोट्टायम जिले के एट्टुमानूर के रहने वाले जॉर्ज कुरियन 1980 के दशक से बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं. उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपने करियर की शुरूआत की थी. उस दौर में उन्होंने केरल में पार्टी का आधार मजबूत किया. जब वहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. जॉर्ज कुरियन सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं. वर्तमान में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक मामलो के साथ-साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री के रूप में जिम्मदारी संभाल रहे हैं.

केरल में कब है विधानसभा चुनाव ?
दरअसल, चुनाव आयोग ने केरल में चुनावी शंखनाद कर दिया है. जहां पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी. केरल की सभी 140 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे. सबसे खास बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए 100 फीसदी वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है. केरल में कुल 2.70 करोड़ मतदाता है. इनमें महिलाओं की संख्या 1.38 करोड़ है, जो कि पुरुषों से अधिक है. 

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