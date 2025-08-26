MP में सियासी धमाका: BJP ने अपनी ही नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया, क्यों हुआ खेला ?
MP में सियासी धमाका: BJP ने अपनी ही नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया, क्यों हुआ खेला ?

Sagar News: बीजेपी ने अपनी ही नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को बीजेपी ने पद से हटा दिया है, उनका मुद्दा विधानसभा में भी उठा था. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:22 AM IST
बीजेपी ने अपनी ही नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया
Deori Nagar Palika: एमपी के सागर जिले में भाजपा का बड़ा एक्शन दिखा है, यहां की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को भाजपा ने हटा दिया है. बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ  जांच में कई वित्तीय अनियमितताएं मिली थी, जबकि पिछले दिनों एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी भाजपा विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि देवरी नगर पालिका में नेहा जैन भाजपा की टिकट पर पार्षद का चुनाव जीती थी और फिर उन्हें अध्यक्ष बनाया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के ही पार्षदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उन पर नगर पालिका के कामों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद से ही उन्हें हटाने की मांग चल रही थी और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था. 

विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने उठाया था मुद्दा 

देवरी से भाजपा विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था. उन्होंने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए, नेहा जैन के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की थी. जबकि भाजपा के ही कुछ पार्षदों ने नगर पालिका के कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए नेहा जैन के खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज कराई थी, पार्षदों ने उन पर मनमानी तरीके से निर्णय लेने, नियमों की अनदेखी करने और विकास कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया. मामला इतना बढ़ गया कि पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था. 

जांच में मिली गड़बड़ियां 

इसके अलावा भाजपा के ही कुछ पार्षदों ने नगर पालिका के कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए नेहा जैन के खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज कराई थी, पार्षदों ने उन पर मनमानी तरीके से निर्णय लेने, नियमों की अनदेखी करने और विकास कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया. मामला इतना बढ़ गया कि पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था. बताया जा रहा है कि सरकारी जांच में सामने आया कि नगर पालिका के बजट के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई, कई विकास योजनाओं में फर्जीवाड़ा, भुगतान में हेरफेर और प्रक्रियागत अनियमितताएं पाई गईं. दस्तावेजी सबूतों और गवाहियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि नेहा जैन की भूमिका संदेह से परे नहीं है, इसी आधार पर विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का निर्णय लिया. 

स्थानीय राजनीति में हलचल

इस फैसले के बाद देवरी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, विपक्षी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पार्टी के ही अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है. वहीं भाजपा के अंदरखाने में भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि नेहा जैन को हटाने की मांग पार्टी के अंदर से ही आई थी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि देवरी नगर पालिका में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा और क्या भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे. क्योंकि इस फैसले के बाद कई नगर पालिकाओं में हलचल तेज हो गई है. 

