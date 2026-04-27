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MP के निगम मंडलों-प्राधिकरणों में BJP ने बनाया बैलेंस, जातिगत समीकरणों के साथ दिग्गजों का भी रखा ध्यान

MP Nigam Mandal Niyuktiya: एमपी में निगम मंडलों और विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां जारी हैं. बीजेपी ने जातिगत समीकरणों के साथ-साथ दिग्गज नेताओं की पसंद का भी ध्यान रखा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:42 PM IST
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एमपी में जारी है निगम मंडलों-प्राधिकरणों में नियु्क्तियां
एमपी में जारी है निगम मंडलों-प्राधिकरणों में नियु्क्तियां

MP Politics: मध्य प्रदेश के निगम मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है. बीजेपी ने इस बार नियुक्तियां देर से शुरू की है, लेकिन सभी तरह से सियासी संतुलन साधने की कोशिश में पार्टी जुटी है. जिसमें जातिगत समीकरणों के साथ-साथ राजनीतिक दिग्गजों की पसंद का भी पूरा ध्यान रखा गया है. सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सीनियर नेताओं को जगह दी गई है. इसके अलावा एमपी के अंचलों पर भी पूरा फोकस रखा गया है. 

उज्जैन-ग्वालियर में नियुक्तियां

उज्जैन विकास प्राधिकरण और ग्वालियर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां हो चुकी हैं. उज्जैन में रवि सोलंकी को उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है. जबकि मुकेश यादव और रवि वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है. यह तीनों नेता सीएम मोहन यादव के करीबी माने जाते हैं. इसी तरह से महेंद्र सिंह यादव को अप्रैक्स बैंक का प्रशासक बनाया है, उन्हें भी मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है. वहीं मधुसूदन भदौरिया को ग्वालियर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वेद प्रकाश शिवहरे और सुधीर गुप्ता को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें सुधीर गुप्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमें के माने जाते हैं, जबकि वेद प्रकाश शिवहरे को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी माना जाता है. वहीं मधुसूदन भदौरिया आरएसएस से जुड़े हैं. 

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ग्वालियर-चंबल में समन्वय

ग्वालियर-चंबल की सियासत में समन्वय बनाया गया है. ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानि साडा का अध्यक्ष अशोक शर्मा को बनाया गया है. उन्हें भी सिंधिया खेमें का माना जाता है. वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा में आए थे. जबकि साडा का उपाध्यक्ष हरीश मेवाफरोश को बनाया गया है, जो भाजपा संगठन के आदमी माने जाते हैं. 

इसके अलावा राजेंद्र भारती को अमरकंटक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है, जो संघ के पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं. उनकी गिनती भी नरेंद्र सिंह तोमर के करीबियों में होती है. केशव सिंह बघेल जिन्हें कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, वह भी नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं. ऐसे में भाजपा ने सभी राजनीतिक समीकरणों को साधकर इस बार नियुक्तियां शुरू की है. निगम मंडलों में पूर्व सांसद केपी यादव और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को भी जगह मिल चुकी है. इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा. 

इंदौर विकास प्राधिकरण और भोपाल विकास प्राधिकरण में फिलहाल नियुक्तियां होना बाकि हैं. माना जा रहा है कि यहां संगठन स्तर पर नामों पर चर्चा चल रही है. जिसमें आखिरी फैसला होना बाकि है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और नियुक्तियों का ऐलान हो सकता है. जिसमें कुछ अहम नाम शामिल होंगे. 

ये भी पढ़ेंः MP विधानसभा का विशेष सत्र आज, 33% रिजर्वेशन संकल्प होगा पारित ! बैठकें शुरू

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