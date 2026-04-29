MP में जल्द बनेगी BJP की नई टीम, हेमंत खंडेलवाल ने दिए संकेत, मई में संभावना

MP News: मध्य प्रदेश में भाजपा पंचायत और निकाय चुनावों के एक साल पहले ही अपनी जमावट में जुट गई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संकेत दिए हैं कि एमपी में जल्द ही प्रदेश कार्यसमिति घोषित हो सकती है. मंगलवार को हुई भाजपा की बड़ी बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश समेत कई सीनियर पदाधिकारी मौजूद रहे. जिसमें आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई है. इसी दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अगर शिवप्रकाश की अनुमति होगी तो मई में कार्यसमिति का ऐलान हो सकता है. उसके बाद ही ओरछा में बैठक कर ली जाएगी.

ओरछा में होगी बैठक

दरअसल, भाजपा कार्यसमिति की नई बैठक ओरछा में आयोजित होनी है. इसका ऐलान भाजपा ने पहले ही कर दिया है. जिसके लिए तैयारियों के निर्देश भी स्थानीय नेताओं को सौंप दिए गए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही कार्यसमिति का ऐलान करके ही बैठक आयोजित करेगी. क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल का भी कहना है कि भाजपा हर जिले में प्रशिक्षण वर्ग शुरू करने वाली है. इसमें जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अगर नहीं आते हैं तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी से मुक्त करवा दिया जाएगा. अगर कोई विधायक और सांसद भी जिले की प्रशिक्षण समिति में नहीं पहुंचता है तो इसे भी गंभीरता से लिया जाएगा. क्योंकि यह बैठकें आगामी कार्यक्रम के हिसाब से अहम मानी जा रही है.

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मई में होंगे प्रशिक्षण

भाजपा ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1 मई से 31 मई तक हर जिले में प्रशिक्षण शिविर होने वाले हैं. जिसमें 11 विषयों पर चर्चा होगी. हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी की विचारधारा और नीतियों से सभी को अवगत कराया जाता है. ऐसे में यह प्रशिक्षण वर्ग जरूरी होते हैं. अजय जामवाल ने भी कहा कि देशभर में मध्य प्रदेश के संगठन का उदाहरण दिया जाता है. इसलिए इस पर काम करना जरूरी है.

माना जा रहा है कि ओरछा में आयोजित होने वाली बैठक से पहले कार्यसमिति का ऐलान कर दिया जाएगा. जिसमें कुछ सीनियर नेताओं की भी संगठन में वापसी होने की संभावना है. 2023 में चुनाव हारने वाले भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है. भाजपा अध्यक्ष के संकेत दिए जाने के बाद कार्यसमिति को लेकर भी हलचल तेज होगी.

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