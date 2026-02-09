MP विधानसभा में चीफ व्हिप नियुक्त करने की तैयारी में भाजपा, ये सीनियर विधायक दावेदार, कैबिनेट मंत्री का रहेगा दर्जा

MP Assembly BJP Chief Whip: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले बीजेपी मुख्य सचेतक की नियुक्ति सदन में कर सकती है. बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव के बीच इसको लेकर मंथन भी शुरू हो गया है. मोहन सरकार महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति करके कई समीकरण साध सकती है. क्योंकि यह पद सदन के सुचारू संचालन और विधानसभा में पार्टी विधायकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अहम माना जाता है. ऐसे में इस पर पद किसी सीनियर विधायक की नियुक्ति होगी, जिसके लिए कई विधायक फिलहाल दावेदार नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि मुख्य सचेतक के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ऐसे में यह और अहम हो जाती है.

भोपाल में मंथन शुरू

बताया जा रहा है कि भोपाल में मंथन शुरू हो चुका है. सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बीच विचार-विमर्श होगा और उसके बाद इस पद का ऐलान हो सकता है. फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ही विधानसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन नए मुख्य सचेतक की नियुक्ति होने से उनका भार भी कम होगा. जबकि सरकार के लिए भी सदन में भी और अधिक मजबूती के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. क्योंकि मुख्य सचेतक दलीय स्थिति में अनुशासन बनाए रखने में अहम होता है, जबकि सदन में चर्चा के दौरान भी उसकी जिम्मेदारी अहम रहती है.

ये सीनियर विधायक रेस में

मध्य प्रदेश विधानसभा में अगर मुख्य सचेतक की नियुक्ति होती है तो इसके लिए कुछ सीनियर विधायक प्रमुख दावेदार हैं, जिनको मोहन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी. इस पद के लिए फिलहाल तीन नाम सबसे ऊपर दिख रहे हैं, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नर्मदापुरम से विधायक सीताशरण शर्मा, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का नाम आगे है. ये तीनों सदन की कार्यवाही का लंबा अनुभव रखते हैं, जबकि तीनों को अच्छा ससंदीय अनुभव भी है. हालांकि इनके अलावा भी किसी और सीनियर विधायक के नाम पर भी सहमति बन सकती है.

क्या होता है मुख्य सचेतक का काम

मुख्य सचेतक का काम विधानसभा में सबसे अहम होता है, क्योंकि यह केवल औपचारिक नियुक्ति नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब सदन चल रहा होता है तो पार्टी के अंदर सदस्यों को बांधे रखना और अनुशासन में रखना यह काम मुख्य सचेतक का होता है. यह पद सदन में पार्टी आलाकमान और विधायकों के बीच एक पुल का काम करता है. पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बयानबाजी न करें और मतदान के दौरान भी अलग मतदान न करें यह जिम्मेदारी मुख्य सचेतक की होती है. सदन के अंदर चीफ व्हिप मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता के प्रमुख सलाहकार के तौर पर भी काम करता है, जो सदन चलाने में सबसे अहम माना जाता है. ऐसे में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सीनियर विधायक को दी जाती है.

एमपी विधानसभा का बजट सत्र

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा. 18 फरवरी को वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे. इसके बाद बजट पर चर्चा होगी. मध्य प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 165 विधायक बीजेपी के हैं, 65 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायक भारतीय आदिवासी पार्टी से है.

