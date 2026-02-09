Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3102991
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP विधानसभा में चीफ व्हिप नियुक्त करने की तैयारी में भाजपा, ये सीनियर विधायक दावेदार, कैबिनेट मंत्री का रहेगा दर्जा

MP Vidhansabha Chief Whip: मध्य प्रदेश विधानसभा में जल्द ही मुख्य सचेतक की नियुक्ति होने वाली है, बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इसके लिए तैयारी कर ली है, जिसमें कुछ सीनियर विधायक प्रमुख दावेदार हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश की राजनीतिक खबरें
मध्य प्रदेश की राजनीतिक खबरें

MP Assembly BJP Chief Whip: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले बीजेपी मुख्य सचेतक की नियुक्ति सदन में कर सकती है. बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव के बीच इसको लेकर मंथन भी शुरू हो गया है. मोहन सरकार महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति करके कई समीकरण साध सकती है. क्योंकि यह पद सदन के सुचारू संचालन और विधानसभा में पार्टी विधायकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अहम माना जाता है. ऐसे में इस पर पद किसी सीनियर विधायक की नियुक्ति होगी, जिसके लिए कई विधायक फिलहाल दावेदार नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि मुख्य सचेतक के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ऐसे में यह और अहम हो जाती है. 

भोपाल में मंथन शुरू 

बताया जा रहा है कि भोपाल में मंथन शुरू हो चुका है. सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बीच विचार-विमर्श होगा और उसके बाद इस पद का ऐलान हो सकता है. फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ही विधानसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन नए मुख्य सचेतक की नियुक्ति होने से उनका भार भी कम होगा. जबकि सरकार के लिए भी सदन में भी और अधिक मजबूती के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. क्योंकि मुख्य सचेतक दलीय स्थिति में अनुशासन बनाए रखने में अहम होता है, जबकि सदन में चर्चा के दौरान भी उसकी जिम्मेदारी अहम रहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये सीनियर विधायक रेस में 

मध्य प्रदेश विधानसभा में अगर मुख्य सचेतक की नियुक्ति होती है तो इसके लिए कुछ सीनियर विधायक प्रमुख दावेदार हैं, जिनको मोहन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी. इस पद के लिए फिलहाल तीन नाम सबसे ऊपर दिख रहे हैं, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नर्मदापुरम से विधायक सीताशरण शर्मा, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का नाम आगे है. ये तीनों सदन की कार्यवाही का लंबा अनुभव रखते हैं, जबकि तीनों को अच्छा ससंदीय अनुभव भी है. हालांकि इनके अलावा भी किसी और सीनियर विधायक के नाम पर भी सहमति बन सकती है. 

ये भी पढ़ेंः BJP ने की 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, पूर्व मंत्री से लेकर विधायक को सौंपी कमान

क्या होता है मुख्य सचेतक का काम 

मुख्य सचेतक का काम विधानसभा में सबसे अहम होता है, क्योंकि यह केवल औपचारिक नियुक्ति नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब सदन चल रहा होता है तो पार्टी के अंदर सदस्यों को बांधे रखना और अनुशासन में रखना यह काम मुख्य सचेतक का होता है. यह पद सदन में पार्टी आलाकमान और  विधायकों के बीच एक पुल का काम करता है. पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बयानबाजी न करें और मतदान के दौरान भी अलग मतदान न करें यह जिम्मेदारी मुख्य सचेतक की होती है. सदन के अंदर चीफ व्हिप  मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता के प्रमुख सलाहकार के तौर पर भी काम करता है, जो सदन चलाने में सबसे अहम माना जाता है. ऐसे में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सीनियर विधायक को दी जाती है. 

एमपी विधानसभा का बजट सत्र 

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा. 18 फरवरी को वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे. इसके बाद बजट पर चर्चा होगी. मध्य प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 165 विधायक बीजेपी के हैं, 65 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायक भारतीय आदिवासी पार्टी से है. 

ये भी पढ़ेंः दिग्विजय सिंह का अल्टीमेटम, '15 दिन में समझौता कर लो यो फिर इस्तीफा दे दो'... 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp vidhansabha chief whipMP PoliticsMP Assembly Budget session

Trending news

Sidhi news
इंसानियत शर्मसार! यूट्यूबर ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, भरे बाजार जमीन पर पटकर लाठी
madhya pradesh news
MP के हर जिले में खुलेंगे हाई-टेक फिजियोथेरेपी अस्पताल, एडवांस मशीनों से होगा इलाज
Latest rewa News
सॉरी मम्मी...ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को बनाया चोर, पार किए मां के 15 लाख के गहने
Contaminated water
रतलाम के इस गांव में दूषित पानी का कहर, 12 लोग हुए बीमार, घर-घर शुरू हुआ सर्वे
khargone news hindi
1980 में की थी गेंहू की चोरी, 45 साल बाद पुलिस ने खोजा आरोपी; 65 की उम्र में सजा
Mohan Yadav
मोहन यादव का किसानों को बड़ा तोहफा, 2300 करोड़ रुपए की योजना से 122 गांव को होगा लाभ
Mohan Yadav
मोहन यादव ने शहडोल को दी 747.91 करोड़ रुपये की सौगात, बनेगा 1450KM का राम वन गमन पथ
cg raipur news
दुर्घटना या साजिश? ऑडिट से ठीक पहले आबकारी दफ्तर में कांड! सारी फाइलें जलकर खाक
Job fairs
खुशखबरी! युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार, 6 दिनों तक चलेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव...
mp shivpuri news
युवक के साथ मारपीट, हाथ तोड़े...पेशाब पिलाई; SP ऑफिस पहुंच पीड़ित ने सुनाई आपबीती