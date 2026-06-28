/MP में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, रीति पाठक मंत्री बनेंगी या नहीं? चर्चाओं पर सीधी विधायक ने तोड़ी चुप्पी

बता दें, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही खबरों में कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और सीधी की विधायक रीति पाठक को मंत्री बनाया जाएगा. अब खुद विधायक ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. हालांकि सरकार या पार्टी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई. रीति पाठक सीधी से दो बार सांसद रह चुकी हैं. लोकसभा की राजनीति से विधानसभा में आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके राज्य कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन अफवाहों ने कई बार राजनीतिक माहौल गरमाया है, लेकिन अब खुद विधायक को सामने आकर इनका खंडन करना पड़ा है. फिलहाल, विधायक के बयान से यह साफ हो गया है कि निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होने की कोई योजना नहीं है.