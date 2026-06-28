/MP में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, रीति पाठक मंत्री बनेंगी या नहीं? चर्चाओं पर सीधी विधायक ने तोड़ी चुप्पी

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MLA Riti Pathak Statement: भाजपा की सीधी विधायक और दो बार की पूर्व लोकसभा सांसद रीति पाठक ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चल रही अटकलों पर खुद ही विराम लगा दिया है. पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि संभावित कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन रीति पाठक ने इन खबरों को खारिज कर दिया है. रीति पाठक वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी थीं.
इसके बाद से ही उनके मंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं. हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है और फिलहाल मंत्री बनने जैसी किसी बात का कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि वह पार्टी की कार्यकर्ता हैं और संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगी. रीति पाठक के इस बयान के बाद उनके मंत्री बनने को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है.
सोशल मीडिया पोस्ट
रीति पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर मुझे मंत्री पद दिए जाने को लेकर कुछ भ्रामक और तथ्यहीन खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जनता के बीच ऐसी मनगढ़ंत अफवाहें फैलाने वालों से मेरा कोई सरोकार नहीं है.'
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर मुझे मंत्री पद दिए जाने को लेकर कुछ भ्रामक और तथ्यहीन खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जनता के बीच ऐसी मनगढ़ंत अफवाहें फैलाने वालों से मेरा कोई सरोकार नहीं है।
— Riti Pathak (@RitiPathakSidhi) June 27, 2026
दो बार की सांसद हैं रीति पाठक
बता दें, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही खबरों में कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और सीधी की विधायक रीति पाठक को मंत्री बनाया जाएगा. अब खुद विधायक ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. हालांकि सरकार या पार्टी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई. रीति पाठक सीधी से दो बार सांसद रह चुकी हैं. लोकसभा की राजनीति से विधानसभा में आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके राज्य कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन अफवाहों ने कई बार राजनीतिक माहौल गरमाया है, लेकिन अब खुद विधायक को सामने आकर इनका खंडन करना पड़ा है. फिलहाल, विधायक के बयान से यह साफ हो गया है कि निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होने की कोई योजना नहीं है.
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