/MP कैबिनेट में अचानक हुआ बड़ा बदलाव, CM ने मंत्री लखन पटेल से वापस लिया पशुपालन विभाग, सियासी हलचल तेज

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Mp cabinet reshuffle: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री लखन पटेल के विभागों में फेरबदल करते हुए उनसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया है. देर रात जारी गजट अधिसूना के अनुसार अब लखन पटेल के पास केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी.
सरकार के नए आदेश के बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पास रख लिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के पास मौजूदा विभागों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. वर्तमान में सीएम मोहन यादव के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास विभाग, विमानन, खनिज, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार है.
देर रात जारी हुई अधिसूचना
सरकार के इस फैसले के बारे में अब तक कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है. देर रात जारी इस अधिसूचना के बाद प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. वहीं इस बारे में मंत्री लखन पटेल ने कहा कि विभागों का आवंटन और उन्हें वापस लेना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनसे विभाग क्यों वापस लिया गया.
पथरिया विधानसभा सीट से विधायक हैं लखन पटेल
बीजेपी ने सबसे पहले 2013 में दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से लखन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था. वे चुनाव जीते और पहली बार विधानसभा पहुंचे। हालांकि, 2018 के विधानसभा चुनावों में उन्हें बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार रामबाई से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद, 2023 के चुनावों में उन्होंने जबरदस्त वापसी की, फिर से पथरिया सीट जीती और विधानसभा में लौटे. उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के तौर पर शामिल किया गया. राजनीति में आने से पहले, लखन पटेल बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी करते थे.
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