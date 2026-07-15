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MP कैबिनेट में अचानक हुआ बड़ा बदलाव, CM ने मंत्री लखन पटेल से वापस लिया पशुपालन विभाग, सियासी हलचल तेज

Mp cabinet reshuffle: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री लखन पटेल के विभागों में बड़ा बदलाव किया है. उनसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है. अब यह विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास रहेगा. इस संबंध में देर रात गजट अधिसूचना जारी की गई.

Written ByPoojaReported By:Ranjan Bhagat
Published: Jul 15, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:46 PM IST
MP कैबिनेट में अचानक हुआ बड़ा बदलाव, CM ने मंत्री लखन पटेल से वापस लिया पशुपालन विभाग, सियासी हलचल तेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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