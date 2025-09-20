छत्तीसगढ़ की राजनीति में Gen-Z की एंट्री! राहुल गांधी को लगा रहे फटकार, क्या है BJP का कार्टून वॉर?
Chhattisgarh BJP Poster War: छत्तीसगढ़ की राजनीति में  Gen-Z की एंट्री हो गई है. यहां बीजेपी आईटी सेल ने एक कार्टून जारी किया है, जिसमें Gen-Z राहुल गांधी को लात मारते नजर आ रहे हैं. वहीं, बीजेपी के कार्टून के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:13 PM IST
रायपुर । छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कार्टून वॉर देखने को मिल रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दो कार्टून शेयर किया है. पहले कार्टून पोस्टर में दो करेक्टर्स दिखाए गए हैं. जिसमें Gez_Z राहुल गांधी को लात मारकर फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं. वहीं, दूसरे पोस्टर में सचिन पायलट, भूपेश बघेल और दीपक बैज को दिखाया गया है, जहां वे पैसे देकर भी भीड़ न जुटने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिख रहे हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल ने इस कार्टून को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और एक्स (ट्विटर) पर शेयर किया है. पोस्ट वायरल होते ही कांग्रेस नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. 

जानिए क्या बोली कांग्रेस
छत्तीसगढ़ बीजेपी द्वारा जारी इस कार्टून के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें चुनौती दी है. दीपक  बैज ने कहा, "बीजेपी चाहे तो कांग्रेस की सभाओं में भीड़ का वीडियो बनवा ले. हम उन्हें अपने कार्यक्रमों की पूरी निगरानी करने देंगे और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है. उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, , बीजेपी को कांग्रेस की रैलियों के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देना चाहिए. हम उन्हें बीच में सीट देंगे ताकि वे आराम से वीडियोग्राफी कर सकें." यही नहीं दीपक बैज ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी की सभा में पैसों वाली भीड़ बुलाई गई है. ये सबको पता है, आप बोलो तो वीडियो भेज दें.

कांग्रेस दर्ज कराएगी FIR
कार्टून वाले पोस्टर को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बीजेपी नेताओं पर आला नेताओं से चर्चा कर एफआईआर कराने की बात कही है. उन्होंने कहा कि, बीजेपी की सोशल मीडिया सेल से लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और उनके परिजनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है. हम इस मामले में पुलिस से शिकायत करेंगे.

ये भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में BJP विधायक सुरेंद्र पटवा को जमानत, इतना था 58,25,00,256 कर्ज

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायुपर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

