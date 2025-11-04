Advertisement
बिहार में इस नेता के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने लगाया पूरा जोर, दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ बीजेपी के सीनियर नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नितिन नवीन के लिए मोर्चा संभाल रखा है. पार्टी अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम और कई मंत्री विधायक भी उनके प्रचार में जुटे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:22 PM IST
नितिन नवीन के प्रचार में जुटे छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता
Nitin Naveen Election Campaign: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होने वाली वोटिंग के लिए मंगलवार शाम से प्रचार थम जाएगा, ऐसे में आखिरी वक्त में सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं. बीजेपी के एक प्रत्याशी के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम, मंत्री और कई विधायकों ने आखिरी वक्त में उनके लिए प्रचार किया है. बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत कई नेताओं ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर डेरा डाल दिया था. लगातार सभी ने दौरा करके यहां बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में जोर लगाया है. नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी हैं. 
 
सोमवार को बड़ी सभा 

सोमवार को बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी नेताओं ने नितिन नवीन के लिए बड़ी सभा करके वोट मांगे. छत्तीसगढ़ भाजपा के साथ-साथ दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री खुशवंत गुरु और राजिम विधायक भी उनके समर्थन में प्रचार करते दिखे. वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगातार नितिन नवीन के समर्थन में घर-घर जाकर वोट मांगे. 

नितिन नवीन के नामांकन में पहुंचे थे सीएम 

वहीं इससे पहले नितिन नवीन के नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे, क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी सफलता हासिल करने में मदद की थी, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ भाजपा का पूरा अमला अपने प्रभारी के समर्थन में बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर चुका है. 

बता दें कि नितिन नवीन 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, जबकि अब वह पांचवींबार चुनावी मैदान में हैं. नितिन नवीन नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, ऐसे में इस बार का चुनाव भी बांकीपुर विधानसभा सीट पर अहम माना जा रहा है. 

