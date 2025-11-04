बिहार में इस नेता के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने लगाया पूरा जोर, दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

Nitin Naveen Election Campaign: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होने वाली वोटिंग के लिए मंगलवार शाम से प्रचार थम जाएगा, ऐसे में आखिरी वक्त में सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं. बीजेपी के एक प्रत्याशी के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम, मंत्री और कई विधायकों ने आखिरी वक्त में उनके लिए प्रचार किया है. बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत कई नेताओं ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर डेरा डाल दिया था. लगातार सभी ने दौरा करके यहां बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में जोर लगाया है. नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी हैं.



सोमवार को बड़ी सभा

सोमवार को बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी नेताओं ने नितिन नवीन के लिए बड़ी सभा करके वोट मांगे. छत्तीसगढ़ भाजपा के साथ-साथ दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री खुशवंत गुरु और राजिम विधायक भी उनके समर्थन में प्रचार करते दिखे. वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगातार नितिन नवीन के समर्थन में घर-घर जाकर वोट मांगे.

ये भी पढ़ेंः CM विष्णुदेव साय ने चलाई सुपर बाइक, युवाओं को दिया सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश

Add Zee News as a Preferred Source

नितिन नवीन के नामांकन में पहुंचे थे सीएम

वहीं इससे पहले नितिन नवीन के नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे, क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी सफलता हासिल करने में मदद की थी, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ भाजपा का पूरा अमला अपने प्रभारी के समर्थन में बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर चुका है.

बता दें कि नितिन नवीन 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, जबकि अब वह पांचवींबार चुनावी मैदान में हैं. नितिन नवीन नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, ऐसे में इस बार का चुनाव भी बांकीपुर विधानसभा सीट पर अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर एक और चोट, सुकमा में पकड़ी गई हथियारों की फैक्ट्री

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!