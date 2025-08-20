कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते को कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, छिंदवाड़ा में किसानों की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन

Chhindwara News-बुधवार को कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर छिंदवाड़ा में प्रदर्शन दिया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता ने किसानों की समस्याओं का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिलने पर कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने खाद की कमी और किसानों की अलग-अलग समस्याओं को लेकर छिंदवाड़ा में प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प और धक्का-मुक्की देखने को मिली. कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद नकुलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई नेता मौजूद रहे. इस दौरान जीतू पटवारी और नकुलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला.
कुत्ते को सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता कलेक्टर को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन जब कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते को ज्ञापन सौंपा गया. कांग्रेस नेताओं ने कुत्ते के गले में ज्ञापन बांध दिया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ज्ञापन बंधे कुत्ते को ऊपर उठाया.
प्रदर्शन से पहले निकाली रैली
प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली निकाली. जिसमें प्रदेशभर से किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर पहुंचे. सभास्थल पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व सांसद नकुलनाथ सहित कई कांग्रेस नेताओं ने सभा को संबोधित किया और सरकार पर हमला बोला.
जीतू पटवारी ने दिया नारा
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी बनी हुई है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर किसान लाइन में क्यों लगे हुए हैं. पुलिस उन पर डंडे क्यों चला रही है. इस दौरान जीतू पटवारी ने नारा दिया खाद चोरों, कुर्सी छोड़ो.
नकुलनाथ ने प्रशासन को दी चेतावनी
छिंदवाड़ा से पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कह कि मैं शासन-प्रशासन और पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूं. आपने आदिवासी दिवस पर आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज की, जब किसान अपना हक, अपना अधिकार मांगने यूरिया के लिए कतार में खड़ा हुआ है तो आपने किसानों पर एफआईआर की. मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों पर एफआईआर करोगे. कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे. हम सब गिरफ्तार होने को तैयार हैं.
यह भी पढ़ें-MP में कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को लिखा खून से पत्र, भोपाल से दिल्ली तक चर्चा
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Chhindwara की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!