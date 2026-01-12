MP में पैर जमाने की तैयारी में केंद्रीय मंत्री की पार्टी, संगठन का विस्तार, क्या लड़ेगी चुनाव ?

MP News: मध्य प्रदेश में अब तक दो दलीय राजनीति ही देखने को मिली है. सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में मजबूत मानी जाती है. लेकिन कई पार्टियां लंबे समय से एमपी में अपनी जड़े मजबूत करने में जुटी हैं. बिहार से आने वाले मोदी सरकार के एक मंत्री ने भी अपनी पार्टी के पैर अब मध्य प्रदेश में जमाने की तैयारी कर ली है. उनकी पार्टी की कार्यकारिणी मध्य प्रदेश में गठित की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई पदों पर नेताओं की तैनाती की गई है. माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में और विस्तार कर सकती है.

चिराग पासवान की पार्टी

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है और बिहार विधानसभा चुनाव में वह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे है, जबकि अब वह अपनी पार्टी का दूसरे राज्यों में भी विस्तार करने की तैयारी में हैं. एमपी में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय कुमार ठाकुर मौजूद थे. इस दौरान यश तिवारी को युवा लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि अकबर भुखारी को प्रदेश उपाध्यक्ष और विजय तिवारी के साथ निशिता सिंह को प्रदेश सचिव बनाया गया है.

संगठन विस्तार पर जोर

यश तिवारी का कहना है कि पार्टी के संगठन विस्तार पर लगातार जोर दिया जा रहा है. आने वाले समय में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी संगठन बनाया जाएगा, जिसमें युवाओं को आगे लाने काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में ही हमारी पार्टी काम कर रही है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को राज्य में सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करना चिराग पासवान का लक्ष्य है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह संगठन केवल राजनीतिक मंच नहीं प्रदेश की आवाज बनाने की तैयारी में हैं.

माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव पर भी एमपी में फोकस कर सकती है. हालांकि वह पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी का विस्तार कितनी तेजी से होता है, यह तो समय बताएगा, लेकिन चिराग युवाओं में लोकप्रिय माने जाते हैं, ऐसे में उनकी पार्टी का एमपी में विस्तार होना फिलहाल राजनीतिक हलचल तो बढ़ा ही रहा है.

