Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3071392
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में पैर जमाने की तैयारी में केंद्रीय मंत्री की पार्टी, संगठन का विस्तार, क्या लड़ेगी चुनाव ?

MP Politics News: बिहार की एक पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी अपनी जड़े मजबूत करने में जुटी है. पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री की पार्टी का एमपी में हो रहा विस्तार
केंद्रीय मंत्री की पार्टी का एमपी में हो रहा विस्तार

MP News: मध्य प्रदेश में अब तक दो दलीय राजनीति ही देखने को मिली है. सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में मजबूत मानी जाती है. लेकिन कई पार्टियां लंबे समय से एमपी में अपनी जड़े मजबूत करने में जुटी हैं. बिहार से आने वाले मोदी सरकार के एक मंत्री ने भी अपनी पार्टी के पैर अब मध्य प्रदेश में जमाने की तैयारी कर ली है. उनकी पार्टी की कार्यकारिणी मध्य प्रदेश में गठित की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई पदों पर नेताओं की तैनाती की गई है. माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में और विस्तार कर सकती है. 

चिराग पासवान की पार्टी 

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है और बिहार विधानसभा चुनाव में वह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे है, जबकि अब वह अपनी पार्टी का दूसरे राज्यों में भी विस्तार करने की तैयारी में हैं. एमपी में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय कुमार ठाकुर मौजूद थे. इस दौरान यश तिवारी को युवा लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि अकबर भुखारी को प्रदेश उपाध्यक्ष और विजय तिवारी के साथ निशिता सिंह को प्रदेश सचिव बनाया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एमपी में बनेगा देश का 7वां रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं?

संगठन विस्तार पर जोर 

यश तिवारी का कहना है कि पार्टी के संगठन विस्तार पर लगातार जोर दिया जा रहा है. आने वाले समय में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी संगठन बनाया जाएगा, जिसमें युवाओं को आगे लाने काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में ही हमारी पार्टी काम कर रही है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को राज्य में सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करना चिराग पासवान का लक्ष्य है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं.  उन्होंने कहा कि यह संगठन केवल राजनीतिक मंच नहीं प्रदेश की आवाज बनाने की तैयारी में हैं. 

माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव पर भी एमपी में फोकस कर सकती है. हालांकि वह पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी का विस्तार कितनी तेजी से होता है, यह तो समय बताएगा, लेकिन चिराग युवाओं में लोकप्रिय माने जाते हैं, ऐसे में उनकी पार्टी का एमपी में विस्तार होना फिलहाल राजनीतिक हलचल तो बढ़ा ही रहा है. 

ये भी पढ़ेंः किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरसों पर भी मिलेगा भावांतर, सीएम ने की घोषणा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

mp newsMP PoliticsChirag Paswanchirag paswan lok janshakti party

Trending news

anuppur news
जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर, अचानक कूद कर चढ़ गया बिजली के टावर पर
narsinghpur news
मकर संक्रांति से शुरू होगा नरसिंहपुर का ऐतिहासिक मेला, जानिए आसपास घूमने की जगहें
jhabua news
खाकी हुई शर्मसार! मासूम बच्ची के साथ गंदा काम करने वाला आरक्षक गिरफ्तार...
Chinese Manjha
कब थमेगा 'कातिल' मांझे का कहर? चाइनीज डोरी से 4 घंटे में 3 के कटे गले, एक मौत...
chhattisgarh news
SDM साहब की 'अश्लील' मस्ती! डांसर्स के ठुमकों पर नोट लुटाना पड़ा भारी, हटाए गए पद से
Ratlam sex racket
फोटो देख सिलेक्ट की लड़की...पलक झपकते ही पुलिस ने कर दिया खेल, पति-पत्नी गिरफ्तार
mp kisan
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरसों पर भी मिलेगा भावांतर, सीएम ने की घोषणा
balaghat news
दिल आकार का चेहरा, छोटी आंखें, बालाघाट में दिखा सफेद उल्लू; देखने वालों की लगी भीड़
Sagar agriculture news
अब किसानों की 30-40% तक बढ़ जाएगी कमाई! खेत से सीधे बिकेगी फसल, जानिए कैसे लें लाभ?
Amritsar Sarpanch Murder Case
AAP सरपंच हत्याकांड! रायपुर में 2 आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर लाया जाएगा पंजाब