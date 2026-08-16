'जिसे गाकर आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी...', वंदे मातरम के अपमान पर भड़के CM मोहन, कहा-देश से माफी मांगें राहुल-सोनिया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपमान किए जाने की निंदा की है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पैदा की गई और उसे अपमानित करने का कार्य किया गया. यह कार्य निंदनीय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंदेमातरम का पूरा गीत लाल किले की प्राचीर से गवाया. यह गीत आनंदमठ फिल्म के माध्यम से दुनिया के सामने आया. वंदेमातरम वह नारा, वह गीत है, जिसे गा-गाकर आजादी के मतवालों ने जीवन को कुर्बान किया. ऐसे में वंदेमातरम के गीत का अपमान करना निंदनीय है.