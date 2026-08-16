'जिसे गाकर आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी...', वंदे मातरम के अपमान पर भड़के CM मोहन, कहा-देश से माफी मांगें राहुल-सोनिया

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपमान किए जाने की निंदा की है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पैदा की गई और उसे अपमानित करने का कार्य किया गया. यह कार्य निंदनीय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंदेमातरम का पूरा गीत लाल किले की प्राचीर से गवाया. यह गीत आनंदमठ फिल्म के माध्यम से दुनिया के सामने आया. वंदेमातरम वह नारा, वह गीत है, जिसे गा-गाकर आजादी के मतवालों ने जीवन को कुर्बान किया. ऐसे में वंदेमातरम के गीत का अपमान करना निंदनीय है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं यह मानकर चलता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिन्होंने भी अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वे जल्द ही अपनी गलती मानकर देश से माफी मागेंगे.
बीजेपी का आरोप
15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराने के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जा रहा था. इस कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में सोनिया गांधी राष्ट्रगीत गाए जाने के दौरान इशारा करती हुई दिख रही हैं. बीजेपी का आरोप है कि वह वंदे मातरम का गायन रोकने का इशारा कर रही थीं.
BJP ने कांग्रेस पर बोला हमला
इस बात पर विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. हालांकि, पार्टी ने साफ किया है कि सोनिया गांधी गाना रोकने का इशारा नहीं कर रही थीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो काफी देर से खड़े थे, उनको बैठने का इशारा कर रही थीं. इस सफाई के बावजूद बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है. राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की मांग कर रही है.
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