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'जिसे गाकर आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी...', वंदे मातरम के अपमान पर भड़के CM मोहन, कहा-देश से माफी मांगें राहुल-सोनिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डालना निंदनीय है.

Written ByZee Media BureauEdited ByPooja
Published: Aug 16, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:17 PM IST
'जिसे गाकर आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी...', वंदे मातरम के अपमान पर भड़के CM मोहन, कहा-देश से माफी मांगें राहुल-सोनिया

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