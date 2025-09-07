MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे 20 महीने की रिपोर्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2912707
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे 20 महीने की रिपोर्ट


MP Politics: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रियों और विधायकों से उनके काम-काज का हिसाब-किताब लेंगे. सीएम मोहन समीक्षा बैठक के दौरान सब से वन-टू-वन उनके कामों के बारे में चर्चा करेंगे. 

 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

CM Mohan Yadav News: मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए 20 महीने से अधिक हो चुका है. दिसंबर, 2023 में सरकार बनने के बाद अब तक यानी 20 महीने के दौरान एमपी के विधायकों और मंत्रियों ने क्या क्या काम किया है. इसका लेखा जोखा खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लेंगे. वे सभी विभाग के मंत्रियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग करेंगे और उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे. मंत्रियों के काम-काज के हिसाब से मोहन सरकार के मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उनका भविष्य तय किया जाएगा.

दरअसल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस हिसाब से अपने मंत्रियों के कामों पर नजर बनाए हुए हैं, उस हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना दिख रही है. मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ पूर्व मंत्रियों और वर्तमान विधायकों को जगह मिल सकती है. वर्तमान में मध्य प्रदेश में मख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं. बताया जा रहा है कि अगर विस्तार होता है तो यहां नियमानुसार 35 मंत्री हो सकते हैं.

अक्टूबर में समीक्षा बैठक
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अक्टूबर में मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर शुरू करने की तैयारी में है. इस बैठक में मंत्रियों से उनके विभाग के हिसाब से जानकारी ली जाएगी. इस दौरान विधायकों के कामकाजों का भी सीएम मोहन द्वारा आकलन किया जाएगा. विधायकों को चार साल के विकास कार्यों का रोडमैप बनाने को कहा गया था. विधायकों ने अब तक अपने निधि से कितना उपयोग किया है, इसकी रिपोर्ट बनाई गई है, जो सीएम मोहन के सामने प्रस्तुत की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इन कार्यों की करेंगे समीक्षा
गौरतलब है कि सीएम मोहन यादव ने इससे पहले भी मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन की एक रिपोर्ट तैयार कराई थी, जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई. हाल ही में यह रिपोर्ट  भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी दिखाई गई थी. वन टू वन मीटिंग के दौरान सीएम मोहन यादव यह भी पूछेंगे कि  उन्होंने कितने गांवों में रात्रि विश्राम किया और चौपाल लगाई. मंत्री अपने प्रभाव वाले जिलों में हर माह दौरा कर रहे हैं या नहीं. इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि प्रभार वाले जिलों के अधिकारियों से मंत्री की तालमेल कैसी है. इस दौरान मत्रियों से आमजन और पार्टी कार्यक्रताओं के संतुष्टि के बारे में भी चर्चा की जाएगी.

ये भी पढ़ें- सिंधिया के गढ़ में भाजपा की बढ़ी मुश्किलें! 18 पार्षदों के इस्तीफे खारिज, खतरे में नपा अध्यक्ष की कुर्सी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. राजनीति की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

cm mohan yadavMP Politics

Trending news

Chandra Grahan 2025 Sutak Time
चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए सिद्धि...
cm mohan yadav
MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे पूरी रिपोर्ट
mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
Khandwa
पानी का पैसा पानी में! गणेश विसर्जन के लिए बने तालाब में नहीं डूबी प्रतिमा, फिर...
shahdol
शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला;दारू की जगह
mp news
ग्वालियर की मशहूर पानीपूरी! यहां रोजाना 10 लाख गोलगप्पे चट कर जाते चटोरे
Indore
सोने की खान बनेंगी 38 गांवों की जमीन, इंदौर में 77KM लंबे रिंग रोड का रास्ता साफ
mp news
इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी
Balrampur
हिंदू जब तक शांत है तब तक, बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा
;