शक्ति प्रदर्शन पर भोपाल से दिल्ली तक नाराजगी, 7 नेताओं को नोटिस, 17 मई को तलब

MP News: एमपी में पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी निगम मंडलों में नियु्क्तियां पाने वाले कुछ नेताओं ने सैकड़ों वाहनों के साथ रैलियां निकाली हैं. नेताओं के इस शक्ति प्रदर्शन पर भोपाल से दिल्ली तक नाराजगी देखी गई है. जिसके बाद बीजेपी संगठन भी इन नेताओं पर सख्त नजर आ रहा है. भाजपा ने रैलियां और बड़े काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करने वाले 7 नेताओं को नोटिस भेजकर 17 मई को तलब किया है. इन सभी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल चर्चा करेंगे. इससे पहले भी सीएम मोहन यादव ने कुछ नेताओं पर सख्ती दिखाई है.

इन 7 नेताओं को किया गया तलब

भाजपा संगठन ने जिन नेताओं को तलब किया गया है, उनमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पवन पाटीदार, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पंकज जोशी, बोर्ड उपाध्यक्ष राकेश जादौन, किसान मोर्चा देवास के अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह और लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण शामिल हैं. इन सभी को 17 मई के दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तलब होने के लिए कहा गया है. बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने हाल ही में बड़े काफिलों और लंबी वाहन रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया था, जिस पर पार्टी नेतृत्व ने नाराजगी जताई है.

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हेमंत खंडेलवाल के सामने रखेंगे पक्ष

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है पार्टी अनुशासन के मामले में पूरी तरह गंभीर है. लेकिन किसी भी नेता पर कार्रवाई करने से पहले उनका पक्ष सुना जाएगा. उन्होंने कहा कि संगठन नेताओं को पार्टी की मर्यादा और सार्वजनिक आचरण को लेकर भी मार्गदर्शन देगा. खास बात यह है कि एक तरफ बीजेपी इन नेताओं को तलब कर रही है दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार निगमों, मंडलों, बोर्डों, आयोगों और प्राधिकरणों में हाल ही में नियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए 18 मई को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है.

इससे पहले बीजेपी कार्रवाई कर चुकी है. मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष बने सौभाग्य सिंह ने बड़े काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल रैली निकाली थी. जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने सौभाग्य सिंह को कारण बताओं नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. जबकि उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार फिलहाल निरस्त हो चुके हैं. अब बीजेपी ने सात और नेताओं को नोटिस भेज दिया है.

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