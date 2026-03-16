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MP के किसानों को मिलेगी खुशखबरी: सीएम मोहन बोले-PM मोदी को दी योजनाओं की जानकारी

MP Farmers News: सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को किसानों से जुड़े मु्द्दों की जानकारी दी है. उनका कहना है कि आने वाले समय में इसके परिणाम भी अच्छे दिखने वाले हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 16, 2026, 02:02 PM IST
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पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की मुलाकात
पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की मुलाकात

MP News: एमपी सरकार फिलहाल किसानों से जुड़े मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. सीएम मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. जिसमें उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों और योजनाओं की जानकारी पीएम मोदी को दी है. सीएम मोहन ने कहा कि पीएम मोदी ने योजनाओं की जानकारी ली है. साथ ही साथ आने वाली योजनाओं के लिए भी अच्छे से काम करने की बात कही है. वहीं संसद भवन में सीएम मोहन यादव ने राज्य के सभी सांसदों से भी संवाद किया है. जिसके चलते उनका दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है. 

16 विभागों की दी जानकारी 

सीएम मोहन यादव ने कहा 'हमारी सरकार प्रधानमंत्री द्वारा विभाजित चारों श्रेणियों जिसमें किसान, महिलाएं, गरीब और युवा के लिए काम कर रही है. हम 'किसान कल्याण वर्ष' को बहुत अच्छे ढंग से मना रहे हैं. हम पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि आदि जैसे लगभग 16 विभागों को मिलाकर अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है और भविष्य में इसके परिणाम भी अच्छे होंगे.' बता दें कि एमपी सरकार ने हाल ही में बड़वानी जिले में कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की थी. इसकी जानकारी भी सीएम मोहन ने पीएम मोदी को दी है. 

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एमपी को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई पहलें की जा रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया. राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश में निवेश, रोजगार और किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल होंगी. 

नई दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम मोहन यादव ने संसद भवन का भ्रमण भी किया और विभिन्न सांसदों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के विकास, केंद्र-राज्य समन्वय तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में विकास कार्यों को और गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः दिल्ली में PM मोदी से मिले CM मोहन, मुलाकात में अहम मुद्दो पर चर्चा, जल्द दिखेगा असर

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