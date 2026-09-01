Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP-Politics
  • /राहुल गांधी के दौरे पर CM मोहन यादव का हमला, बोले- MP की जनता इतिहास भी जानती है, अतीत के अन्याय का हिसाब दें

राहुल गांधी के दौरे पर CM मोहन यादव का हमला, बोले- MP की जनता इतिहास भी जानती है, अतीत के अन्याय का हिसाब दें

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है और एक तरफ प्रदेश में उनका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर उनसे यह भी कहा कि वे उनकी पार्टी का सारा हिसाब-किताब जनता को बताएं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश की जनता के साथ अन्याय किया. इसके लिए उसे देश से माफी मांगनी चाहिए.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 01, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:28 PM IST
राहुल गांधी के दौरे पर CM मोहन यादव का हमला, बोले- MP की जनता इतिहास भी जानती है, अतीत के अन्याय का हिसाब दें

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गरीबों के निवाले पर डाका, 3 महीने का अंगूठा लगवाकर दिया जा रहा 1 महीने का राशन
2
3
4
5