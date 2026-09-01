/राहुल गांधी के दौरे पर CM मोहन यादव का हमला, बोले- MP की जनता इतिहास भी जानती है, अतीत के अन्याय का हिसाब दें

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संभावित मध्य प्रदेश दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में जुबानी तीर चलने शुरू हो गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी के दौरे पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य की जनता उनका स्वागत करती है, लेकिन उन्हें मंच से अपनी पार्टी के दशकों पुराने शासनकाल का हिसाब भी जनता को देना चाहिए. सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता इतिहास भी अच्छी तरह जानती है और वर्तमान को भी समझती है, इसलिए राहुल गांधी को प्रदेश में आने से पहले कांग्रेस की पुरानी सरकारों के दौरान हुए अन्यायों और नाकामियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए.
राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मुझे मालूम पड़ा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश आने वाले हैं. मध्यप्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है. राहुल गांधी, आप जनता के बीच आइए. लेकिन, यहां आने के साथ अपने अतीत के शासनकाल का हिसाब भी जनता के सामने रखिए. आपके परनाना, आपकी दादी और आपके पिता ने लंबे समय तक दिल्ली में बैठकर देश की सरकार चलाई. उनके शासनकाल में राज्य के भीतर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुईं और जनता को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन सबके लिए भी आपको जनता के सामने जवाब देना चाहिए.
जागरूक है मध्यप्रदेश की जनता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता जागरूक है. वह इतिहास को भी जानती है और वर्तमान को भी समझती है. इसलिए आप मध्यप्रदेश आइए, जनता के बीच और अपने परिवार के लंबे शासनकाल की गलतियों के लिए जनता से माफी मांगिए. मध्यप्रदेश आपका इंतजार कर रहा है.
कांग्रेस शासनकाल में बदतर थी हालत
कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान स्कूली छात्रों को लैपटॉप, साइकल समेत कोई सुविधा नहीं दी. कांग्रेस के शासनकाल में 26 जनवरी-15 अगस्त के लड्डू के लिए भी छात्र तरस जाते थे. कांग्रेस नेताओं को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए. मध्यप्रदेश 1956 में बना. 1956 से लेकर 2002-03 तक राज्य का बजट समग्र रूप से 20 हजार करोड़ का था. शिक्षा विभाग के हाल थे कि वह शिक्षकों के लिए 300 रुपये का पैटर्न लाया. प्रदेश में आजादी के बाद 55 साल में केवल केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे. यह प्रदेश में शिक्षा की हालत थी.