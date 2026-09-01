/राहुल गांधी के दौरे पर CM मोहन यादव का हमला, बोले- MP की जनता इतिहास भी जानती है, अतीत के अन्याय का हिसाब दें

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संभावित मध्य प्रदेश दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में जुबानी तीर चलने शुरू हो गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी के दौरे पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य की जनता उनका स्वागत करती है, लेकिन उन्हें मंच से अपनी पार्टी के दशकों पुराने शासनकाल का हिसाब भी जनता को देना चाहिए. सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता इतिहास भी अच्छी तरह जानती है और वर्तमान को भी समझती है, इसलिए राहुल गांधी को प्रदेश में आने से पहले कांग्रेस की पुरानी सरकारों के दौरान हुए अन्यायों और नाकामियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए.