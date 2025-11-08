बिहार से CM मोहन का राहुल गांधी पर निशाना, चुनाव से भागकर पचमढ़ी में छुट्टी मना रहे

Rahul Gandhi Visit Pachmarhi: बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते सियासत हाई है, लेकिन बिहार के सियासी समर का असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी दिख रहा है. एक तरफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमपी के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वह पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को टिप्स देंगे. वहीं दूसरी तरफ एमपी के सीएम मोहन यादव बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार में जुटे हैं. सीएम मोहन यादव ने बिहार से राहुल गांधी के एमपी दौरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल बिहार में चुनाव छोड़कर एमपी में छुट्टियां बिताने गए हैं.

सीएम मोहन का राहुल पर तंज

सीएम मोहन यादव ने बिहार के बांका जिले में बेलहर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे हैं, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आया हूं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव छोड़कर हमारे पचमढ़ी में छुट्टियां बिता रहे हैं. घोड़ी तैयार, बाराती भी तैयार, लेकिन दुल्हा भाग जाता है, फिर कांग्रेस बाद में आरोप लगाती रहती है.'

नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम: सीएम मोहन

इस दौरान सीएम मोहन ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कांग्रेस देश को सिर्फ गुमराह करती रही है, आज भी वहीं किया जा रहा है. वह चुनाव को चुनाव की तरह नहीं लड़ती है. उन्हें बिहार चुनाव में होना चाहिए, लेकिन वो एमपी में घूम रहे हैं. कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कभी सम्मान नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार ने किसानों के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, जबकि बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे. सीएम मोहन जेडीयू प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे.

एमपी दौरे पर हैं राहुला गांधी

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वह पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के सत्र को संबोधित करेंगे. राहुल गांधी दो दिनों तक पचमढ़ी में ही रहेंगे. राहुल गांधी के दौरे में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे.

