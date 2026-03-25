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कॉलेज की राजनीति, साधारण कार्यकर्ता और फिर CM तक का सफर...जानिए मोहन यादव की संघर्ष से सफलता की कहानी

CM Mohan Yadav Birthday: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का राजनीतिक सफर संघर्ष से सफलता की कहानी कहता है. सीएम मोहन ने आने वाले राजनेताओं के लिए एक ऐसी परिभाषा लिखी है. जो उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:33 PM IST
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सीएम मोहन यादव का सियासी सफर
सीएम मोहन यादव का सियासी सफर

Birthday Special CM Mohan Yadav: संघर्ष, मेहनत, कर्मठता और निरंतरता. ये चारों लक्षण अगर एक साथ किसी राजनेता में देखने हो तो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इसका बड़ा उदाहरण हैं. 11 दिसंबर 2023 के दिन जब भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए चुना गया था. तब वह विधायक दल में तीसरे नंबर की पंक्ति में बैठे थे. यह लाइन ही उनके साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने की कहानी का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य बन गया था. जहां भाजपा ने एक ऐसे चेहरे को चुना जो जनता और प्रदेश से सीधा जुड़ाव रखता था. जो प्रदेश की सियासत में दिखाई देता है. सीएम मोहन यादव अपना जन्मदिन भी बेहद सादगी से मनाते हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष से सफलता तक की कहानी कहता है. 

सीएम मोहन का संघर्ष

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक साधारण परिवार में जन्में मोहन यादव ने छात्र राजनीति से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी. संगठन में लगातार सक्रियता, जमीनी पकड़ और जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने साधारण कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया. उनका राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण माना जाता है कि निरंतर मेहनत, संगठन के प्रति निष्ठा और सही रणनीति के दम पर राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है और जनता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. वह जिस उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने जाते हैं. वहां उनके वर्ग के ज्यादा वोटर नहीं है. लेकिन, उसके बाद भी जनता का प्यार उन्हें लगातार मिलता है. जो यह बताता है कि राजनीति में जनता के लिए समर्पण ही आपको बड़ा बनाता है. 

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ABVP से शुरू की सियासत 

डॉक्टर मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था. उनके पिता पूनमचंद यादव और मां लीलाबाई यादव पारंपरिक मूल्य को निर्वाहन करने वाले आदर्श थे. ऐसे में बचपन से ही मोहन यादव अनुशासन में रहने वाले बेटे के तौर पर सामने आए थे. जो न केवल अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते बल्कि समाज में भी एक्टिव रहते थे. उज्जैन में 12वीं तक की पढ़ाई के बाद वह माधव साइंस कॉलेज पहुंचे और यहां छात्र राजनीति से जुड़ गए. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े और सीधे तौर पर राजनीति में एक्टिव हो गए. खास बात यह है कि मोहन यादव का फोकस शुरू से ही राजनीति में था. जहां उन्हें पहला ब्रेक 1982 में मिला जब वह ABVP के सह-सचिव बने और फिर 1984में अध्यक्ष बन गए. इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करते हुए मजबूत राजनीतिक नेटवर्क बनाया और उनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता लगातार बढ़ती गई. इसके बाद वह भाजपा से जुड़ गए और 1990 से लेकर 2004 तक अलग-अलग पदों पर संगठन में काम किया. 

परिवार और समाज में बनाया समन्वय

एक साधारण परिवार में जन्में लड़के की कहानी ही संघर्ष से शुरू होती है. जहां परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है. लेकिन साथ ही साथ अपने लक्ष्य भी हासिल करने होंते हैं. मोहन यादव के सामने भी यह चुनौती थी. एक तरफ पिता की दुकान को संभालना था तो दूसरी तरफ राजनीति के जरिए सामाजिक जीवन में भी आगे बढ़ना था. मोहन यादव ने अपने राजनीतिक सफर में परिवार और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की मिसाल पेश की है. छात्र राजनीति से लेकर संगठन और फिर सरकार तक की जिम्मेदारियों के बीच समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को हमेशा स्पष्टता से पूरा किया. पिता की दुकान को भी आगे बढ़ाया और राजनीति में भी वह आगे बढ़ते रहे. यही संतुलन उनके निर्णयों में भी झलकता है. उनका यह समन्वय बताता है कि लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच भी संतुलित जीवन शैली और अनुशासन, लंबी राजनीतिक पारी में बहुत जरूरी होता है. 

2003 से 2023 की कहानी

कहते हैं अपना काम ईमानदारी से करो सफलता देर से ही सही मिलेगी जरूर. यह बात सीएम मोहन यादव पर सही साबित होती है. वे भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता थे जो अपने काम पर विश्वास रखते थे. 2003 में बीजेपी ने उन्हें उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया. लेकिन, यहां कुछ राजनीतिक वजहों से ऐसा मौका आया कि मोहन यादव ने पार्टी को सर्वोपरि रखते हुए अपना टिकट तत्काल लौटा दिया. इस फैसले ने उन्हें संगठन में सबसे मजबूत नेता के तौर पर खड़ा कर दिया. क्योंकि पार्टी उनकी संगठन क्षमता को समझ चुकी थी. ऐसे में 2004 में उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया. बाद में उन्हें मप्र पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया गया. यही से उनकी प्रशासनिक समझ मजबूत हो रही थी और मोहन यादव अब केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि फैसले लेने वाले नेता बन रहे थे. 

2013 में बने विधायक 

2013 में मोहन यादव को बीजेपी ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दिया और चुनाव जीतकर वह पहली बार विधायक बने. 2018 में पार्टी ने उन पर फिर से भरौसा जताया और वह इस बार भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते. जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया. 2023 में बीजेपी ने बड़े मार्जिन से मध्य प्रदेश का चुनाव जीता और मोहन यादव लगातार तीसरी बार विधायक बने. लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि 2003 में संगठन की बात को सर्वोपरि रखने वाले मोहन यादव को भाजपा संगठन 2023 में सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाली है. बीजेपी ने जब उनके नाम का ऐलान किया तो उस दिन एक बात तय हो गई कि अगर आप डॉक्टर मोहन यादव की तरह कर्मठता से काम करोगे तो आपकी कहानी सबसे अलग होगी. 

संतुलित और सधा नेतृत्व 

डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने क बाद लगातार संतुलित और सधे हुए नेतृत्व का उदाहरण दे रहे हैं. लगभग ढाई साल के कार्यकाल में उन्होंने संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए विकास, प्रशासनिक नियंत्रण और जनहित के मुद्दों पर लगातार फोकस किया है. उन्होंने मध्य प्रदेश में कई नवाचार शुरू किए हैं जो उनके सधे हुए राजनेता छवि को दर्शाता है. खास बात यह है कि एमपी से अलग पूरे देश में अब उनकी छवि चमकती हैं, जो उन्हे एक विजनरी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती हैं. कड़े फैसलों से लेकर जनता के बीच उपलब्धता रखना यही मोहन यादव की खासियत है.

ये भी पढ़ेंः B.Sc, LLB, MBA और फिर PhD... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव

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