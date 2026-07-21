/MP में पास हुआ UCC विधेयक, 3 तलाक-हलाला पर लगेगी रोक, लिव-इन के दुरुपयोग पर 5 साल की जेल; जानें आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस मौके पर मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वह हमेशा हिंदु-मुस्लिम में अंतर क्यों करना चाहती है. अगर हम राम और रहीम को एक चश्मे से देखना चाहते हैं, तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल.' कांग्रेस ने वर्षों तक भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है. देश का बंटवारा कांग्रेस की गलत मानसिकता की वजह से हुआ. मध्यप्रदेश की धरती पर भी गलत कानून बनाने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि जगदीशपुर को इस्लामपुर बनाया गया. हमारी कैबिनेट ने उसी धरती पर निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाए एक समान कानून लागू होना चाहिए. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून का समर्थन करके सबके जीवन को बेहतरीन करने का अवसर दिया है.