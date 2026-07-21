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MP में पास हुआ UCC विधेयक, 3 तलाक-हलाला पर लगेगी रोक, लिव-इन के दुरुपयोग पर 5 साल की जेल; जानें आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) विधेयक 21 जुलाई को विधानसभा में पारित हो गया. इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों का जीवन एक कानून के मुताबिक चलेगा.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 21, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:51 PM IST
MP में पास हुआ UCC विधेयक, 3 तलाक-हलाला पर लगेगी रोक, लिव-इन के दुरुपयोग पर 5 साल की जेल; जानें आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर?

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