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MP में 'लाल सलाम' को आखिरी सलाम, अब UCC की बारी... एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम मोहन यादव

MP News-ZEE MPCG को दिए एक्स्क्लूसिव इंटरव्यू में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के विकास और अन्य मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. इस बातचीत में मुख्यमंत्री ने भविष्य के रोडमैप, प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:45 PM IST
MP में 'लाल सलाम' को आखिरी सलाम, अब UCC की बारी... एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम मोहन यादव

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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