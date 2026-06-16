MP में 'लाल सलाम' को आखिरी सलाम, अब UCC की बारी... एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम मोहन यादव

कृषि, सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी छलांग

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारिता, माइनिंग, डेयरी, मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर समेत 16 अलग-अलग विभागों को मिलाकर एक समग्र नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के ऋण और खेतों के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है. एमएसपी और संकल्प पत्र के वादे के अनुसार दिए गए बोनस के कारण मध्यप्रदेश सरकार ने इस सीजन में रिकॉर्ड 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है, जिससे राज्य देश में नंबर वन बन गया है.