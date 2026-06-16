MP में 'लाल सलाम' को आखिरी सलाम, अब UCC की बारी... एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम मोहन यादव

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CM Mohan Yadav Exclusive Interview-ZEE MP/CG को लिए एक्स्क्लूसिव इंटरव्यू में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास, भविष्य के रोडमैप, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य पर खुलकर बातचीत की. ढाई साल के अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें मानसून सत्र से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और उज्जैन सिहंस्थ 2028 को लेकर विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने जैसी बातें शामिल रहीं.
एमपी में जल्द लागू होगा यूसीसी
इंटरव्यू के दौरान सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता को थोपने के बजाय जनता के विश्वास और सुझावों के आधार पर लागू किया जा रहा है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया जा चुका है. समिति ने प्रदेश के 55 जिलों में से करीब 45 जिलों में अपना काम पूरा कर लिया है, जहां जिला पंचायतों और स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर जनता की राय और सुझाव लिए जा रहे हैं.
सीएम ने समय-सीमा की घोषणा करते हुए कहा कि जून महीने के अंत तक यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा और जुलाई में होने वाली आगामी मानसूत्र सत्र से ठीक पहले इसे कानूनी रूप देकर पूरे मध्यप्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा.
सिंहस्थ के लिए महा-कनेक्टिविटी प्लान
वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकार का भव्य विजन सामने रखा. उन्होंने कहा कि आगामी सिंहस्थ केवल उज्जैन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार पूरे पश्चिम मध्यप्रदेश में होगा. इस भव्य आयोजन के दौरान देश-विदेश से करीब 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं और साधु-संतों के आने का अनुमान है.
इतनी बड़ी आबादी के प्रबंधन के लिए सरकार उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग के लगभग 13 जिलों को शामिल करते हुए एकीकृत विकास योजना पर काम कर रही है. इसके तहत थल, जल, रेल और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी को सदृढ़ किया जा रहा है. स्टेट हाईवे और संभाग को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है. सीएम ने भरोसा जताया कि सिंहस्थ के लिए तैयार किया जा रहा इंफ्रास्ट्र्क्चर स्थायी प्रकृति का होगा, जिससे लंबे समय तक राज्य की साख मजबूत बनी रहेगी.
मोदी सरकार के 12 साल पर बोले सीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों के सफल कार्यकाल को सीएम मोहन ने देश के इतिहास का चमत्कार और स्वर्णिम काल करार दिया. उन्होंने कहा कि बीते 12 सालों में भारत की पारंपरिक कार्य-संस्कृति में आमूलचूल बदलाव आया है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के दौरान देश के संसाधनों के गलत नियोजन के कारण जो निराशा और अकर्मण्यता का माहौल था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने आशा, उमंग और कड़े फैसलों से दूर किया है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, माइनिंग और डिजिटल क्रांति जैसे हर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है. नेशनल मेडिकल काउंसिल की नीतियों के कारण देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है.
सीएम मोहन यादव ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों, तीन तलाक विरोधी कानून, अयोध्य में भव्य राम मंदिर के शांतिपूर्ण निर्माण और नोटबंदी जैसे फैसलों को पीएम मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का उदाहरण बताया. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वायपेयी के 6 वर्षों के कार्यकाल का सम्मान करते हुए कहा कि तत्कालीन समय में 24 दलों के गठबंधन की अपनी मजबूरियां थीं, लेकिन पीएम मोदी ने अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार चलाकर और एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर देश के 23 राज्यों में विकास की नई परिभाषा लिखी है.
नक्सलवाद को सबसे पहले खत्म किया
सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा कर दिया गया है. कांग्रेस शासनकाल में नक्सली आंदोलन को केवल वोट बैंक के लालच में बढ़ने दिया गया, जिसके कारण बालाघाट में कांग्रेस की एक मंत्री सहित कई निर्दोष आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. सीएम ने कहा कि बीते ढाई सालों में उनकी सरकार ने कड़े और ठोस कदम उठाते हुए लाल सलाम को आखिरी सलाम कह दिया है.
राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता का मामला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने तेलंगाना में दर्ज एक आपराधिक मामले की जानकारी अपने शपथ पत्र में छिपाई थी. निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्याप्त दिए जाने और प्रत्याशी की वकीलों द्वारा गलती स्वीकार किए जाने के बाद ही नियमों के तहत फॉर्म निरस्त किया गया. कांग्रेस अपनी तय हार से बचने के लिए चुनाव आयोग, कोर्ट और राष्ट्रपति भवन के नाम पर नाटकबाजी कर रही है और देश-विदेश में राहुल गांधी के आचरण से केवल निराशा ही हाथ लगती है.
कृषि, सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी छलांग
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारिता, माइनिंग, डेयरी, मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर समेत 16 अलग-अलग विभागों को मिलाकर एक समग्र नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के ऋण और खेतों के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है. एमएसपी और संकल्प पत्र के वादे के अनुसार दिए गए बोनस के कारण मध्यप्रदेश सरकार ने इस सीजन में रिकॉर्ड 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है, जिससे राज्य देश में नंबर वन बन गया है.
प्रदेश के विकास का रोडमैप
सीएम मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2027 को मध्यप्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण वर्तमान में मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम है. शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार करते हुए प्रदेश में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और 8 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं. सरकारी स्कूलों में जीरो ड्रॉपआउट नीति लागू की गई है, जिसके शानदार परिणाम सामने आ रहे हैं. इस बार हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट निजी स्कूलों की तुलना में 10 प्रतिशत बेहतर रहा है.
भोजशाला का विकास और राजनीतिक संकल्प
धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि 750 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं को मां वाग्देवी के स्मरण का अधिकार मिला है. सरकार विरासत से विकास के विजन के तहत समूचे धार और मांडू क्षेत्र को एक बड़े हेरिटेज टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रही है. धार में मां सरस्वती लोग का निर्माण किया जाएगा, जो उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर बेहद भव्य और दिव्य होगा.
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