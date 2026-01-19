MP से सीएम मोहन समेत ये 20 नेता बनेंगे नितिन नवीन के प्रस्तावक, खास है यह लिस्ट

CM Mohan Proposer Nitin Naveen: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है. सीएम मोहन यादव समेत भाजपा के 20 नेता उनके प्रस्तावक बनेंगे.
MP Politics News: बीजेपी को 20 जनवरी के दिन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ही पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. सोमवार को वह 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में बीजेपी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में अपना नामांकन जमा करेंगे. जिसके लिए देश के अलग-अलग राज्यों से नेताओं को उनका प्रस्तावक बनाया गया है. मध्य प्रदेश से भी सीएम मोहन यादव समेत बीजेपी के 20 नेता नितिन नवीन के प्रस्तावक बनने वाले हैं, यह सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और नामांकन जमा करेंगे.
नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना तय
बता दें कि नितिन नबीन का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि वह अकेले ही नामांकन जमा करने वाले हैं, आज ही नामांकन जमा होगा, जहां शाम 5 बजे से 6 के बीच नामांकन वापसी का समय होगा, अगर कोई और नाम नहीं आता है तो उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय होगा. क्योंकि 2 फॉर्म होने की स्थिति में ही 20 तारीख को वोटिंग होगी, अगर एक ही फॉर्म रहता है तो फिर वोटिंग नहीं होगी. इस दौरान पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री और पार्टियों के अध्यक्ष कार्यालय में मौजूद रहेंगे. मध्य प्रदेश से भी प्रस्तावक नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं.
एमपी के नेता बनेंगे प्रस्तावक
दो दिन दिल्ली में रहेंगे ये नेता
ये सभी नेता दो दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे. खास बात यह है कि इनमें से कई नेता बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं. मध्य प्रदेश से बीजेपी अध्यक्ष के लिए सभी अंचलों के नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है. सबसे ज्यादा प्रस्तावक ग्वालियर-चंबल और मालवा-निमाड़ से रखे गए हैं. जबकि दूसरे अंचलों से भी नेताओं को शामिल किया गया है.
