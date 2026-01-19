MP से सीएम मोहन समेत ये 20 नेता बनेंगे नितिन नवीन के प्रस्तावक, खास है यह लिस्ट

MP Politics News: बीजेपी को 20 जनवरी के दिन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ही पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. सोमवार को वह 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में बीजेपी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में अपना नामांकन जमा करेंगे. जिसके लिए देश के अलग-अलग राज्यों से नेताओं को उनका प्रस्तावक बनाया गया है. मध्य प्रदेश से भी सीएम मोहन यादव समेत बीजेपी के 20 नेता नितिन नवीन के प्रस्तावक बनने वाले हैं, यह सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और नामांकन जमा करेंगे.

नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना तय

बता दें कि नितिन नबीन का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि वह अकेले ही नामांकन जमा करने वाले हैं, आज ही नामांकन जमा होगा, जहां शाम 5 बजे से 6 के बीच नामांकन वापसी का समय होगा, अगर कोई और नाम नहीं आता है तो उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय होगा. क्योंकि 2 फॉर्म होने की स्थिति में ही 20 तारीख को वोटिंग होगी, अगर एक ही फॉर्म रहता है तो फिर वोटिंग नहीं होगी. इस दौरान पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री और पार्टियों के अध्यक्ष कार्यालय में मौजूद रहेंगे. मध्य प्रदेश से भी प्रस्तावक नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं.

एमपी के नेता बनेंगे प्रस्तावक

सीएम मोहन यादव

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल

मंत्री राकेश सिंह

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक

केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उईके

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर

सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते

सांसद वीडी शर्मा

सांसद सुमित्रा बाल्मीकि

सांसद कविता पाटीदार

विधायक गोपाल भार्गव

विधायक ओमप्रकाश धुर्वे

पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा

पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया

पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य

दो दिन दिल्ली में रहेंगे ये नेता

ये सभी नेता दो दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे. खास बात यह है कि इनमें से कई नेता बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं. मध्य प्रदेश से बीजेपी अध्यक्ष के लिए सभी अंचलों के नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है. सबसे ज्यादा प्रस्तावक ग्वालियर-चंबल और मालवा-निमाड़ से रखे गए हैं. जबकि दूसरे अंचलों से भी नेताओं को शामिल किया गया है.

