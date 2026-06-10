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हार के डर से छिपाए फैक्ट, अपनों ने ही खोल दी पोल... CM मोहन यादव ने बताई कांग्रेस के अंदर की कहानी

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हार के भय से अपने प्रत्याशी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से छिपाने का प्रयास किया, लेकिन अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 10, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:07 PM IST
हार के डर से छिपाए फैक्ट, अपनों ने ही खोल दी पोल... CM मोहन यादव ने बताई कांग्रेस के अंदर की कहानी

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