सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस के कई नेताओं की नजर थी और वे दावेदारी कर रहे थे. जब उन्हें टिकट नहीं मिला, तो पार्टी के भीतर की नाराजगी सामने आई और उन्हीं लोगों ने संबंधित तथ्यों एवं कारनामों को सार्वजनिक कर दिया. इससे कांग्रेस की आंतरिक स्थिति और उसकी कार्यप्रणाली भी उजागर हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेसी कभी भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे. उन्होंने सालों तक समाज को एक बांटने और एक दूसरे से लड़ाने का काम किया. कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटी लेकिन कांग्रेस जरूर हट गई.