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रोज नया झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, देश से मांगें माफी; संसद में हंगामे को लेकर CM मोहन यादव का तीखा हमला

संसद का मानसून सत्र कई दिनों से लगातार बाधित हो रहा है. इस बाधा के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि राहुल गांधी रोज झूठ बोल रहे हैं. उनके व्यवहार से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 11, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:50 PM IST
रोज नया झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, देश से मांगें माफी; संसद में हंगामे को लेकर CM मोहन यादव का तीखा हमला

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