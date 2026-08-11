/रोज नया झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, देश से मांगें माफी; संसद में हंगामे को लेकर CM मोहन यादव का तीखा हमला

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के मसले को लेकर यूपी पहुंच जाते हैं. इस तरह से कार्यवाही नहीं चलती. राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में बात करनी चाहिए. उनके निंदनीय व्यवहार से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है. भारत दुनिया का सबसे युवा देश है. इसलिए भावी पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा कि हम अपने आचरण से मर्यादा बनाकर चलें. उन्होंने कहा कि रोज नया झूठ बोलने और चालाकियां करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता. जनता सब जानती है. उनकी हरकतों की वजह से कांग्रेस के दूसरे नेताओं का भी अपमान होता है. मुझे उम्मीद है कि वे अपने आचरण को भविष्य में सुधारेंगे.