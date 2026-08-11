/रोज नया झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, देश से मांगें माफी; संसद में हंगामे को लेकर CM मोहन यादव का तीखा हमला

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संसद के मानसून सत्र में जारी लगातार हंगामे और गतिरोध को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी रोज नया झूठ बोलकर देश, सांसदों और जनता को भ्रमित कर रहे हैं. उनके इस गैर-जिम्मेदाराना आचरण से न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, बल्कि खुद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी अपमान हो रहा है. इसलिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मर्यादा और जवाबदेही सबसे ऊपर होती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक भी मुद्दे पर टिक नहीं पा रहे हैं और लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को अपने इस निंदनीय व्यवहार के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए. सीएम ने सलाह दी कि भारत जैसे दुनिया के सबसे युवा देश में भावी पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए राजनेताओं को अपने आचरण में सकारात्मक बदलाव और मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए.
विपक्ष एक बात पर टिक ही नहीं पा रहा: मोहन यादव
सीएम डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी बीते 15 दिन से संसद की लगातार कार्यवाही बाधित कर रहे हैं. नित नए झूठे हथकंडे लगाकर देश को-सांसदों और समाज का भ्रमित कर रहे हैं. मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहूंगा कि यह गलत है. विपक्ष गृह मंत्री जवाब दें-गृह मंत्री जवाब दें, कहकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है. विपक्ष एक बात पर टिक ही नहीं पा रहा. नीट की बात करते-करते गोली चलाने की बात पर पहुंच गए. जब गोली चली ही नहीं तो, उसकी बात कैसे होगी.
भारत की साख गिरा रही कांग्रेस: सीएम मोहन यादव
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के मसले को लेकर यूपी पहुंच जाते हैं. इस तरह से कार्यवाही नहीं चलती. राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में बात करनी चाहिए. उनके निंदनीय व्यवहार से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है. भारत दुनिया का सबसे युवा देश है. इसलिए भावी पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा कि हम अपने आचरण से मर्यादा बनाकर चलें. उन्होंने कहा कि रोज नया झूठ बोलने और चालाकियां करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता. जनता सब जानती है. उनकी हरकतों की वजह से कांग्रेस के दूसरे नेताओं का भी अपमान होता है. मुझे उम्मीद है कि वे अपने आचरण को भविष्य में सुधारेंगे.