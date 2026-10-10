'अराजकता फैला रहे राहुल गांधी...', नेता प्रतिपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, कांग्रेस को दी नसीहत

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बिहार प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों और राजनीतिक रुख को लेकर तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जनता किसी राजनीतिक दल को पांच साल के लिए जनादेश देती है, तो विपक्ष की यह मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए और संगठन को मजबूत करे, न कि समाज में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास करे. उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों पर लगातार सवाल उठाने से पहले पार्टी को अपने भीतर झांकना चाहिए और यह आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता लगातार उससे दूर क्यों हो रही है.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह निर्वाचन आयोग का विरोध क्यों करती है, जबकि दूसरी ओर केरल में उसकी सरकार है. यदि उसे निर्वाचन प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उसे अपने राजनीतिक निर्णयों और रुख पर भी विचार करना चाहिए. तमिलनाडु में डीएमके से अलग होकर विजय के साथ खड़े होने जैसे राजनीतिक घटनाक्रम भी जनता देख रही है. उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति भी उसके लिए आत्ममंथन का विषय होनी चाहिए. कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने भीतर झांकने और अपनी राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने की जरूरत है.
आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा भारत
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने गठबंधन की राजनीति के लंबे दौर के बाद एक दल के नेतृत्व में स्थिर सरकार का अनुभव किया है. वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद उन्होंने जनता का विश्वास अर्जित किया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के जनादेश का महत्वपूर्ण उदाहरण है. उन्होंने कहा कि आज भारत आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है. विपक्ष को भी इन उपलब्धियों पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए और लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सकारात्मक एवं रचनात्मक तरीके से करना चाहिए.
भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने मताधिकार की ताकत से राजनीतिक दलों को सरकार एवं विपक्ष में बैठाती है। विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका का निर्वहन करे और जनादेश का सम्मान करे, लेकिन इसके बजाय राहुल गांधी एवं उनके साथी बार-बार देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां SIR की प्रक्रिया को सही मानना और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां इस प्रक्रिया को गलत ठहराना कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। यह अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र आरोपों से नहीं, तथ्यों और जनता के विश्वास से मजबूत होता है। #SIR #ElectionCommission
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 10, 2026
धार्मिक पर्यटन से एमपी में आई क्रांति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सनातन धर्म में हमारे पितरों का भी अत्यंत महत्व है. मैं मध्यप्रदेश की धरती से आता हूं . आज बौद्ध गया में, बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी अत्यंत महत्व का श्रद्धा का केंद्र है. ऐसे में बौद्धिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी हमारी सरकार राज्य में काफी काम कर रही है. सनातन धर्म की दृष्टि से धार्मिक स्थानों पर तीर्थों के प्रबंधन को लेकर के सरकार के से काफी काम किए जा रहे हैं.प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से महाकाल के महालोक के बाद धार्मिक पर्यटन में एक तरह से हमारे राज्य में क्रांति आई है. वैसे बनारस, उज्जैन, सोमनाथ ऐसे सभी स्थानों को लेकर जिस प्रकार का वातावरण बना है. हमारी सरकार लगभग हर स्थान पर हर देवस्थान पर प्रबंधन के नए कीर्तिमान भी बना रही.
बिहार-एमपी का संबंध बहुत पुराना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिहार से हमारा संबंध हजारों साल पुराना है. बाईस सौ साल पहले भी सम्राट अशोक जब यहां पाटलिपुत्र में सम्राट थे तो उस काल में उज्जैन उनके युवराज की गद्दी थी, मगध और अवंती महाजनपद ये दो पूरे देश के अतीत के काल से संबंध रखते आए हैं. भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम का मंदिर भी यहां है. इस प्रकार मध्यप्रदेश और बिहार के संबंध बहुत पुराने हैं. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि अपने राज्यों के बीच स्वस्थ संबंधों के बलबूते पर धार्मिक पर्यटन को मजबूती दें. हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ें. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबको लेकर चल रहे हैं. मैं मठ मंदिर की नगरी उज्जैन से आता हूं. हमारे मठ-मंदिर किसके लिए हैं? मठ-मंदिर श्रद्धालुओं के लिए हैं. हम यहां फल्गु नदी के किनारे अपने पितरों का तर्पण भी कर रहे हैं, मां वैष्णो देवी की पूजा भी कर रहे हैं.