'अराजकता फैला रहे राहुल गांधी...', नेता प्रतिपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, कांग्रेस को दी नसीहत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिहार से हमारा संबंध हजारों साल पुराना है. बाईस सौ साल पहले भी सम्राट अशोक जब यहां पाटलिपुत्र में सम्राट थे तो उस काल में उज्जैन उनके युवराज की गद्दी थी, मगध और अवंती महाजनपद ये दो पूरे देश के अतीत के काल से संबंध रखते आए हैं. भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम का मंदिर भी यहां है. इस प्रकार मध्यप्रदेश और बिहार के संबंध बहुत पुराने हैं. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि अपने राज्यों के बीच स्वस्थ संबंधों के बलबूते पर धार्मिक पर्यटन को मजबूती दें. हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ें. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबको लेकर चल रहे हैं. मैं मठ मंदिर की नगरी उज्जैन से आता हूं. हमारे मठ-मंदिर किसके लिए हैं? मठ-मंदिर श्रद्धालुओं के लिए हैं. हम यहां फल्गु नदी के किनारे अपने पितरों का तर्पण भी कर रहे हैं, मां वैष्णो देवी की पूजा भी कर रहे हैं.