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'अराजकता फैला रहे राहुल गांधी...', नेता प्रतिपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, कांग्रेस को दी नसीहत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से जब जनता किसी दल को पांच साल के लिए जनादेश देती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी भूमिका का निर्वहन करे, संगठन को मजबूत बनाए और यह आत्ममंथन करे कि जनता उससे दूर क्यों हो रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 10, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 06:46 PM IST
'अराजकता फैला रहे राहुल गांधी...', नेता प्रतिपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, कांग्रेस को दी नसीहत

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