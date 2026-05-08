CM मोहन यादव का दिल्ली दौरा: BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की अहम मुलाकात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (8 मई) राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली का दौरा किया. अपने इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने नितिन नवीन को बुके और एक विशेष प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत और सम्मान किया. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी उनके निवास पर जाकर मुलाकात की. दोनों मुलाकातों को लेकर सीएम मोहन यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर फोटो शेयर करते हुए जानकारी दी.

समसामयिक विषयों पर चर्चा

सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई. सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा, 'आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से सौजन्य भेंट की.'

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धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात

राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के अलावा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली प्रवास के दौरान शिक्षा के मुद्दे पर भी अहम चर्चा की. सीएम मोहन यादव ने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से उनके नई दिल्ली स्थित निवास पर जाकर एक आत्मीय भेंट की. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, नई शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य के शैक्षणिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई.

9 मई को कोलकाता में सीएम शपथ ग्रहण में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दिल्ली दौरे के बाद कोलकाता रवाना होंगे और कोलकाता में रात्रि विश्राम करेंगे. सीएम मोहन यादव 9 मई को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. बता दें कि 4 मई को घोषित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटों पर कब्जा किया और पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. वहीं, 15 सालों के बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस (TMC) 80 सीटों पर सिमट गई.