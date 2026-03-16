दिल्ली में PM मोदी से मिले CM मोहन यादव, मुलाकात में अहम मुद्दो पर चर्चा, जल्द दिखेगा असर

MP Politics News: दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है. जबकि आने वाले समय में होने कामकाज से भी सीएम मोहन ने पीएम मोदी को अवगत कराया है. सीएम मोहन यादव ने पिछले दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी. जबकि अब वह पीएम मोदी से मिले हैं. माना जा रहा है कि वह कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी सोमवार के दिन मुलाकात कर सकते हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है.

एमपी के विकासकार्यों की दी जानकारी

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी है. हाल ही में हुई कृषि कैबिनेट और किसानों के लिए शुरू किए गए नवाचारों के साथ-साथ आगामी योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा एमपी में चल रही राजनीतिक हलचलों पर भी दोनों नेताओं में चर्चा होने की बात है. क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता से लेकर संगठन तक में विस्तार की लंबी चर्चा चल रही है. सीएम मोहन यादव दिल्ली में दूसरे कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं.

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यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से आज नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत हो रहे कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं राज्य की प्रगति से अवगत कराया। pic.twitter.com/UZz9OHMXDm — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 16, 2026

अमित शाह से हो चुकी हैं मुलाकात

इससे पहले दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ सीएम मोहन यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात कर चुके हैं. क्योंकि प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों से लेकर कई अहम भर्तियां होनी अभी बाकि हैं. जिस पर अब तक मुहर नहीं लगी है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही निगम मंडलों से लेकर अहम भर्तियों पर जानकारी सामने आ सकती है. इसलिए सीएम मोहन यादव की पीएम मोदी से सोमवार को हुई मुलाकात भी अहम मानी जा रही है.

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