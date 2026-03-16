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दिल्ली में PM मोदी से मिले CM मोहन यादव, मुलाकात में अहम मुद्दो पर चर्चा, जल्द दिखेगा असर

CM Mohan Met PM Modi: सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 16, 2026, 01:21 PM IST
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दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन यादव
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन यादव

MP Politics News: दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है. जबकि आने वाले समय में होने कामकाज से भी सीएम मोहन ने पीएम मोदी को अवगत कराया है. सीएम मोहन यादव ने पिछले दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी. जबकि अब वह पीएम मोदी से मिले हैं. माना जा रहा है कि वह कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी सोमवार के दिन मुलाकात कर सकते हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है. 

एमपी के विकासकार्यों की दी जानकारी 

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी है. हाल ही में हुई कृषि कैबिनेट और किसानों के लिए शुरू किए गए नवाचारों के साथ-साथ आगामी योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा एमपी में चल रही राजनीतिक हलचलों पर भी दोनों नेताओं में चर्चा होने की बात है. क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता से लेकर संगठन तक में विस्तार की लंबी चर्चा चल रही है. सीएम मोहन यादव दिल्ली में दूसरे कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं. 

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अमित शाह से हो चुकी हैं मुलाकात 

इससे पहले दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ सीएम मोहन यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात कर चुके हैं. क्योंकि प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों से लेकर कई अहम भर्तियां होनी अभी बाकि हैं. जिस पर अब तक मुहर नहीं लगी है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही निगम मंडलों से लेकर अहम भर्तियों पर जानकारी सामने आ सकती है. इसलिए सीएम मोहन यादव की पीएम मोदी से सोमवार को हुई मुलाकात भी अहम मानी जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल में जुटेंगे MP-राजस्थान और CG के 70 से ज्यादा विधायक, लोकसभा स्पीकर भी आएंगे

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