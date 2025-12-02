Advertisement
MP में होगा मंत्रियों का परफार्मेंस रिव्यू, सीएम मोहन अफसरों से लेंगे प्लान, पहले दिन इनके नाम

MP Minister Performance Review: सीएम मोहन यादव अब मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे, बताया जा रहा है कि मंगलवार को वह चार मंत्रियों को विभागों के कामकाज की जानकारी लेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:30 AM IST
सीएम मोहन करेंगे विभागों की समीक्षा
सीएम मोहन करेंगे विभागों की समीक्षा

MP News: मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों का परफार्मेंस रिव्यू किया जाएगा, बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव मंत्रियों और विभागों के कामकाज की पूरी जानकारी लेंगे, मंगलवार से ही वह इसकी शुरुआत कर रहे हैं, एक तरफ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ मंत्रियों का परफार्मेंस रिव्यू शुरू होने से राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव हर दिन अलग-अलग विभागों के कामकाज की जानकारी अधिकारियों से लेंगे, जबकि आने वाले समय का प्लान भी मांगेंगे कि वह किस तरह से काम करने वाले हैं. 

चार मंत्रियों के विभागों की जानकारी 

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विभागों की समीक्षा करेंगे, सीएम इन चारों मंत्रियों से पिछले दो सालों में किए गए कार्यों, उपलब्धियों और विभागीय प्रगति का ब्योरा लेंगे, बताया जा रहा है कि फिर उसी के हिसाब से आगे का प्लान बनाया जाएगा. जबकि आगे भी इन विभागों में क्या कुछ होना है, क्या इनकी वित्तीय अवाश्यकताएं हैं, इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा होगी. 

ये भी पढ़ेंः MP में BJP का नया प्रयोग, हफ्ते में 5 दिन प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे 2-2 मंत्री

वहीं मंगलवार के बाद बुधवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल, मंत्री निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा और ऐदल सिंह कंसाना के विभागों की समीक्षा निर्धारित है, माना जा रहा है कि इन समीक्षाओं का असर 15 दिसंबर के बाद होने वाली प्रशासनिक और विभागीय फेरबदल में भी दिखाई दे सकता है. क्योंकि यह विभागीय समीक्षाओं से ही तय होगा. 

सरकार को हो रहे 2 साल 

13 दिसंबर 2023 को पदभार संभालने के बाद सीएम मोहन यादव अपने दो साल के कार्यकाल का पूरा होने से पहले सभी विभागों से विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं, बैठकों में जनता के हित में लिए गए फैसलों का मूल्यांकन, शासन व्यवस्थाओं में आई चुनौतियों की पहचान और उनके समाधान पर मंथन किया जाएगा. साथ ही अगले तीन सालों की कार्ययोजना पर भी विभागों से प्रस्तुतीकरण मांगा गया है. मंगलवार और बुधवार को विधानसभा में लगातार बैठकों के बाद 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा. 

ये भी पढे़ंः पिता वकील, बेटी IAS... बिना कोचिंग पास की UPSC परीक्षा; सिंगर से आईएएस बनने की कहानी

