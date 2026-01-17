Advertisement
बरैया के आपत्तिजनक बयान पर एमपी में सियासी भूचाल! सीएम मोहन यादव ने की कड़ी निंदा, राहुल के साथ मंच पर दिखे विधायक

Phool Singh Baraiya Controversial Statement: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान को लेकर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है. बरैया के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है. वहीं सीएम ने भी बरैया के बयान की कड़ी निंदा की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:13 PM IST
MP Politics News
MP Politics News

MP Politics Controversy:  मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल आ चुका है. इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी निंदा करते हुए, हमले पर हमले कर रही है. वहीं कांग्रेस पार्टी ने बरैया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके साथ मंच साझा करते दिखे हैं. इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के बरैया के साथ मंच साझा करने का मतलब यही होता है कि महिलाओं के प्रति ऐसी सोच अकेले विधायक फूलसिंह बरैया ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी रखती है. 

इतना ही नहीं सीएम मोहन यादव ने भी बरैया के बयान की कड़ी निंदा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है. मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी विधायक से सस्पेंड करें और पार्टी से बाहर करें. उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है. मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं, उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचें.'

मंत्री ने भी कड़ी निंदा
इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला ने निंदा व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि बरैया के लिए यह कोई नई बात नहीं है, यह उनका चरित्र है. हम उन्हें बरसों से देख रहे हैं, आज उम्र के वह बड़े पड़ाव पर हैं. इस उम्र में वह किसी भी समाज की बच्चियों जो हमारे लिए पूजनीय होती है. हमारे यहां तो नवदुर्गा की पूजा भी इसलिए की जाती है, क्योंकि हम बेटियों को देवी के रूप में मानते हैं, जिन बच्चियों के बारे में वह चर्चा कर रहे हैं. वह ऐसी चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें हम दोहरा भी नहीं सकते हैं. बच्ची-बच्ची ही होती है, उनके बारे में यह अशोभनीय है. इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है. 

पूरा मामला क्या था ?
दरअसल, भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. उसके बाद से प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों में हलचल मची हुई है. बरैया का बयान सुनकर लोग हैरान हैं. वहीं कांग्रेस विधायक बरैया ने कहा कि 'अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए, तो मन विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है.' यह एक लाइन आग की तरह फैल गई और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया.

और क्या बोले बरैया?
इतना ही नहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का यह भी कहना है कि 'किसी अन्य धर्म के ग्रंथों में लिखा है, कि यदि कोई अनुसूचित जाति समाज की महिलाओं से सहवास करता है, तो उसे काशी तीर्थयात्रा के बराबर पुण्य मिलता है'. उन्होंने आगे कहा कि 'रेप कोई एक व्यक्ति नहीं करता है. चार-पांच लोग मिलकर रेप करते हैं, इसी वजह से 4 महीने और 10 महीने की बच्चियों तक से रेप हो रहे हैं. यही कारण है कि SC, ST और OBC समुदायों की लड़कियां इन अपराधों का शिकार हो रही हैं.'

कौन हैं फूल सिंह बरैया?
1. वर्तमान में दतिया जिले के भांडेर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं.
2. फूल सिंह बरैया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं. 
3. 2023 में 29,438 मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीता था.
4. 2024 के लोकसभा चुनाव में भिंड सीट से चुनाव हार गए थे.
5. 1998 में पहली बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे.
6. 1990 में बहुजन समाज पार्टी से करियर की शुरुआत की.
7. बसपा के संस्थापक कांशीराम के करीबी सहयोगी माने जाते हैं.
8. एमपी में बसपा के संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.
9. बतौर बसपा प्रदेश अध्यक्ष 1993 और 1998 में विधानसभा की 11 सीटें जीतीं.
10. 2003 के चुनाव से पहले पार्टी से निष्कासित हुए थे, 2019 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद 2020 में कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, लेकिन निर्वाचित नहीं हो सके.

