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PM मोदी पर विवादित टिप्पणी से MP में सियासी बवाल, CM ने की निंदा, बोले- माफी मांगें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे

CM Mohan Condemns Mallikarjun Kharge: चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और विवादित टिप्पणी की. जिसका कड़े शब्दों में  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खड़गे की कड़े शब्दों में निंदा की है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:20 PM IST
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PM मोदी पर विवादित टिप्पणी से MP में सियासी बवाल, CM ने की निंदा, बोले- माफी मांगें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे

CM Mohan Condemns Mallikarjun Kharge: चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और विवादित टिप्पणी की. उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे की टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि ऐसी विवादित टिप्पणी के लिए खड़गे को माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की निंदा करता हूं. आज देश में अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है. कांग्रेस एक के बाद एक वह सब गलतियां कर रही हैं, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है. कांग्रेसियों को अपने अतीत और आचरण पर गौर करना चाहिए. कांग्रेस ने मीसा बंदी के दौरान विपक्ष के साथ जो व्यवहार किया, उसकी आज तक माफी नहीं मांगी.

हार देखकर बौखला रहीं डीएमके-कांग्रेस
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताया. मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे माफी मांगें और भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी से बचें. चुनाव के मद्देनजर डीएमके और कांग्रेस हार देखकर बौखला रही हैं. खड़गे की टिप्पणी की मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं.

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खड़गे का विवादित बयान

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिससे सियासी बवाल मच गया है. मंगलवार 21 अप्रैल को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'आतंकवादी' कहा. इसके अलावा खड़गे ने आरोप लगाया कि PM मोदी विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी तंत्र और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक दलों और जनता को डराया-धमकाया जा रहा है.

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