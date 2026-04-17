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'...जनता सब देख रही है', संसद में महिला सशक्तिकरण बिल पास न होने पर सीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला

MP Politics News: सीएम ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े विधेयक को संसद में पास न होने पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर से उजागर हुई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:52 PM IST
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MP CM Tweet on Congress
MP CM Tweet on Congress

MP CM Tweet on Congress: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने संसद में महिला सशक्तिकरण से जुड़े विधेयक के पारित न होने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर उजागर हुई है. उन्होंने इसे अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पास न होने देना गंभीर चिंता का विषय है.

इस मुद्दे पर राजनीति उचित नहीं
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा कि यह घटनाक्रम देश की माताओं और बहनों के अधिकारों व सम्मान के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर इस तरह की राजनीति उचित नहीं है. उन्होंने लिखा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब अवश्य देगी.

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