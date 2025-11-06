Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2990935
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर CM मोहन यादव ने दी सलाह, बोले- भ्रमित करने का प्रयास

Mohan Yadav on Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप को दोहराया और उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था. इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया है और उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखने की सलाह दी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर CM मोहन यादव ने दी सलाह, बोले- भ्रमित करने का प्रयास

Mohan Yadav on Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनावों में धांधली के आरोप पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया है और उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखने की सलाह दी है. इसके साथ ही उन्होंने बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए कहा कि वो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. मोहन यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिहार के मतदान के इस अवसर पर मेरी ओर से सभी मतदाता बहन-भाईयों से अपील है कि वे अपने मतदान का सही से उपयोग करें.

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर CM मोहन यादव की सलाह

राहुल गांधी के बयान पर मोहन यादव ने कहा, 'बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जिस समय बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, उस समय हरियाणा चुनाव की बात निकाल कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. ये बात किसी के गले से नीचे भी नहीं उतर रही है. मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपनी गरिमा का ध्यान रखेंगे और ऐसी बातों से बचेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी का दावा- हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी

बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप को दोहराया और उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत हो रही थी. अधिकतर एग्जिट पोल्स के रुझान भी यही दर्शा रहे थे. पोस्टल बैलट में सर्वे एजेंसियां कांग्रेस को करीब 73 सीटों पर और भाजपा को मात्र 17 सीटों पर जीतते हुए दिखा रही थीं, लेकिन नतीजे इसके उलट आए. उन्होंने जोर देकर बताया कि हरियाणा के चुनाव इतिहास में इससे पहले पोस्टल बैलट के नतीजे कभी भी आखिरी परिणाम से अलग नहीं रहे.

राहुल गांधी ने दावा किया कि 'ऑपरेशन सरकार चोरी' के तहत कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की साजिश पहले से ही चालू हो गई थी. बाद में नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस हरियाणा में मात्र 22,779 वोटों (8 सबसे कम अंतर वाली सीटों का योग) से चुनाव हार गई. उन्होंने बताया कि भाजपा को 55,48,800 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 54,30,602 वोट, जहां भाजपा को 48 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को 37 सीटें.

राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक ब्राजीली मॉडल की फोटो निकालते हुए दावा किया कि राय विधानसभा के 10 बूथ में उसके 22 फर्जी वोट हैं. उन्होंने दावा किया कि ये हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का एक उदाहरण है. राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर, 93,174 अमान्य पते और 19,26,351 थोक वोटर के रूप में चुनाव में धांधली की गई. इसके अलावा, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया गया.

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा कि हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स में से 25 लाख वोट चोरी हुई, जिसका मतलब हर 8 में से एक की वोट चोरी हुई. राहुल गांधी ने युवा मतदाताओं से भी अपील की कि जेनरेशन जेड को इस गुप्त 'साजिश' को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यह उनके भविष्य से जुड़ा है. उन्होंने अपील करते हुए कहा, 'यह आपका भविष्य है जो छीना जा रहा है और आपके सपने चुराए जा रहे हैं और यह सब आपके सामने हो रहा है.' (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Mohan YadavRahul Gandhi

Trending news

Vande Mataram
MP में 7 नवंबर को 150 स्थानों पर गूंजेगा वंदे मातरम, BJP बोली- यह केवल शब्द नहीं
Sir
SIR के बाद कहीं वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया नाम? घर बैठे ऐसे करें चेक
Sidhi news
थप्पड़ मारे...बाल नोचे, मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे, देखें हैवानियत
ujjain news
महाकाल नगरी में अनोखी शादी! त्रिशूल-डमरू पर बना कार्ड, सोशल मीडिया पर वायरल
ujjain news
अब आसानी से पहुंच सकते हैं महाकाल मंदिर! जल्द बनेगा नया समानांतर चार लेन ब्रिज
mp tikamgarh news
किसानों के साथ धोखा! असली DAP के नाम पर निकली काली मिट्टी, बोरी खुलते ही उड़ गए होश
ashoknagar news
बिना टेंशन इंजॉय करें शादी! पुलिस करेगी आपके घर की रखवाली, WhatsApp पर मिलेगी अपडेट
damoh news
नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई, रमजान को भेजा जेल
Bilaspur Train Accident
मौत के मुंह से लौटा दो साल का ऋषि! बिलासपुर ट्रेन हादसे में सोशल मीडिया बना मसीहा
momos
आप भी खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा