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'भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे', दतिया उपचुनाव में BJP की हार CM मोहन यादव का बड़ा बयान

कांग्रेस ने दतिया विधानसभा उपचुनाव जीता, जबकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा. चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पार्टी जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है. भविष्य में और अधिक मजबूती के साथ लड़ेंगे.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 04, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:57 AM IST
'भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे', दतिया उपचुनाव में BJP की हार CM मोहन यादव का बड़ा बयान

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