'भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे', दतिया उपचुनाव में BJP की हार CM मोहन यादव का बड़ा बयान

घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से हराया

बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों के बड़े अंतर से हराया. आशुतोष तिवारी की हार ने न सिर्फ उनकी हार पर, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस की जीत का जश्न मनाने के लिए राज्य के कई शहरों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जबकि बीजेपी खेमे में निराशा का माहौल है. दरअसल, बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बदला और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह युवा चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा. वहीं कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा, जिनकी स्थानीय स्तर पर पहचान काफी अच्छी थी.