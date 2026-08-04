'भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे', दतिया उपचुनाव में BJP की हार CM मोहन यादव का बड़ा बयान

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मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस ने BJP पर बड़ी जीत हासिल की. नतीजों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि BJP जनता के जनादेश को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करती है और इस फैसले का सम्मान करती है. उन्होंने बताया कि भले ही दतिया सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस उपचुनाव में BJP को पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 1,700 वोट ज्यादा मिले, जो पार्टी के समर्थन आधार के विस्तार का संकेत है.
भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे- सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, BJP ने हाल के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है और पार्टी का मनोबल किसी एक उपचुनाव के नतीजों से कम नहीं होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि BJP भविष्य के चुनावों में और ज्यादा तैयारी और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी. सीएम ने आगे कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे ऊपर होता है और BJP हमेशा उसका सम्मान करती है. पार्टी इस नतीजे से सीख लेकर अपनी भविष्य की रणनीतियों को बेहतर बनाएगी और आने वाले चुनावों में और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी. हम भविष्य में नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे.
घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से हराया
बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों के बड़े अंतर से हराया. आशुतोष तिवारी की हार ने न सिर्फ उनकी हार पर, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस की जीत का जश्न मनाने के लिए राज्य के कई शहरों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जबकि बीजेपी खेमे में निराशा का माहौल है. दरअसल, बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बदला और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह युवा चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा. वहीं कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा, जिनकी स्थानीय स्तर पर पहचान काफी अच्छी थी.
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