सीहोर की VIT यूनिवर्सिटी हंगामे पर CM मोहन का एक्शन, 2 मंत्रियों को दिए निर्देश, तुरंत हो समाधान

MP News: सीहोर जिले की वीआईटी कॉलेज परिसर में हुए हंगामें के बाद अब सरकार भी एक्शन में है. सीएम मोहन यादव ने इस मामले में तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सरकार के दो मंत्रियों को मामले के समाधान के निर्देश दिए हैं. क्योंकि मंगलवार की रात को 4000 से ज्यादा छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की थी, जिससे कॉलेज में भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद से ही कैंपस में फोर्स की तैनाती की गई थी, जबकि हंगामें को संभालने के लिए 5 थानों की पुलिस फोर्स को लगाया गया था, ऐसे में अब इस मामले में सीएम ने भी एक्शन लिया है.

सीएम मोहन ने दिए निर्देश

सीएम मोहन यादव ने सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं. उन्होंने लिखा 'आज वीआईटी यूनिवर्सिटी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को परिसर का अविलंब दौरा कर छात्र-छात्राओं व प्रबंधन से संवाद स्थापित करने तथा आवश्यक कदम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है, जबकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को निजी विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर छात्र हितों से जुड़ी समस्याओं की पहचान एवं त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए, जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी विद्यार्थियों के भोजन-पानी से संबंधित समस्या को संज्ञान में लेकर त्वरित निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है. विद्यार्थियों का हित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

छात्रों ने किया था हंगामा

सीहोर जिले के कोठरी स्थित वीआईटी कॉलेज परिसर में मंगलवार और बुधवार को छात्रों ने सुविधाओं को लेकर हंगामा किया था, क्योंकि कॉलेज में भोजन और पानी की गंभीर समस्याएं देखी गई थी, जिसके बाद कॉलेज परिसर में छात्र जमा हो गए और हंगाम हुआ था. घटना के बाद वीआईटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार केके नायर की शिकायत पर अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि इस मामले में पुलिस की जांच भी चल रही है. फिलहाल कॉलेज परिसर में स्थिति सामान्य बनी हुई है. बताया जा रहा है कि मंत्री कृष्णा गौर आज कैंपस का दौरा करेगी.

आगजनी भी हुई थी

बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात में कॉलेज परिसर में आगजनी भी हुई थी, गाड़ियों और एम्बुलेंस में भी आगजनी हुई थी. छात्रों ने परिसर में बसों, कारों और अन्य संपत्तियों में भी आगजनी कर दी थी. जिसके बाद कॉलेज परिसर में फिलहाल शांति की स्थिति बनी हुई है.

