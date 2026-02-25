MP में राहुल गांधी के दौरे के बाद सियासी घमासान, सीएम मोहन बोले-बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे

MP Politics News: राहुल गांधी के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस और बीजेपी के नेता किसानों के मु्द्दे पर आमने-सामने नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस की तरफ से आयोजित हुई किसान महाचौपाल के मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया था. सीएम मोहन यादव ने बुधवार को राहुल गांधी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल किसानों के नाम पर राजनीति करती है. हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती है.

सीएम मोहन का राहुल गांधी पर पलटवार

राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा 'कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक देख रहे हैं. लेकिन, अब गांधी परिवार की राजनीति के द्वार कभी नहीं खुलेंगे, सबको पता है कि कांग्रेस के शासनकाल में इंडस्ट्री में ताले लगे थे. इसलिए राहुल गांधी भले ही आरोप लगा रहे हैं. लेकिन, बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे. क्योंकि, कांग्रेस शासन काल में कुछ नहीं हुआ है. जबकि, बीजेपी की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए और महाकाल मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए.'

राहुल गांधी ने साधा था निशाना

दरअसल, मंगलवार को भोपाल में एमपी कांग्रेस की तरफ से किसान महाचौपाल का आयोजन किया गया था. जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेताप्रतिक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे. इस दौरान राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा था. राहुल गांधी ने कहा था कि इस डील से किसानों को फायदा नहीं होने वाला है. लेकिन, अमेरिका के दवाब में यह डील की गई है. राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था.

मध्य प्रदेश में किसान अहम

मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा सबसे अहम माना जाता है. क्योंकि इन्हें सत्ता की चाबी भी कहा जाता है. आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2.50 करोड़ से ज्यादा लोग कृषि जुड़े हुए हैं. ऐसे में किसानों के मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस में सीधा टकराव होता दिख रहा है. विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हो चुका है. यही वजह है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद सीधे सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया.

