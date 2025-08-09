सिंधिया के बाद CM मोहन के निशाने पर आए राहुल गांधी, 'नेता प्रतिपक्ष की गरिमा धूमिल हो रही'

CM Mohan Target Rahul Gandhi: सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार किया है. इससे पहले कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल पर निशाना साधा था.
MP Politics News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मामला गर्माया हुआ है. राहुल ने 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी का आरोप लगाया था, जिससे एमपी के नेता भी राहुल पर लगातार पलटवार कर रहे हैं, सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की मानसिकता को 'अर्बन नक्सलाइट' बताया है. वहीं इससे पहले कल ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया था. वहीं राहुल के साथ अब कमलनाथ जीतू पटवारी समेत एमपी के नेता भी इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग के घेरने में जुटे हैं.
सीएम मोहन का राहुल पर निशाना
सीएम मोहन यादव ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा 'चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना राहुल गांधी की 'अर्बन नक्सलाइट' मानसिकता को दर्शाता है. इस तरह के अशोभनीय बयानों से नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा भी धूमिल हो रही है. उन्होंने जो कहा का उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए.' दरअसल, राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और चुनाव आयोग ने साठगांठ करके वोटों की चोरी की थी और इसी तरह से महाराष्ट्र हरियाणा में भी हुआ था. जबकि उन्हें तमिलनाडु और कर्नाटक का भी उदाहरण दिया था. राहुल के बयानों से एमपी का राजनीतिक माहौल भी फिलहाल गर्माया हुआ है.
सिंधिया के निशाने पर राहुल गांधी
वहीं इससे पहले कल भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया था. उन्होंने कहा 'कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ही दिवालिया हो चुका है, जिनका खुद का वोटबैंक नहीं बचा वह अब दूसरों पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं. जबकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि राहुल गांधी के पास अगर सबूत होते तो उन्हें सबसे पहले कोर्ट जाना चाहिए था. राहुल गांधी का एटम बम तो फुस्सी निकला है.
वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए हैं. पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी ने बता दिया है कि एमपी में चुनाव कैसे जीता गया था. वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई थो वह पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी.
